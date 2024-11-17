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Общество Самолёт из Антальи не смог приземлиться в Петербурге и улетел в Москву

Самолёт из Антальи не смог приземлиться в Петербурге и улетел в Москву

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1 комментарий

Самолёт из курортного турецкого города Анталья не смог приземлиться в Петербурге вечером 16 ноября из-за сложных погодных условий и ушел на посадку в Москву — сообщили «Фонтанке» читатели, которые находятся на борту. Самолет вновь направится в Петербург после дозаправки.

«Два раза заходили на посадку, колбасило знатно. В итоге полетели а Москву, приземлились. Экипаж сказал, что пограничная служба не разрешила пассажирам покидать воздушное судно. Сейчас заправят и через 45 минут полетим в Петербург. Говорят, там погода уже наладилась», — поделилась с «Фонтанкой» читательница Евгения, прислав видео и фото из салона самолета, в 23:20.

Рейс компании «Аэрофлот» SU6962 должен был прибыть в Петербург в 22:00, но сейчас прибытие отсрочено. Онлайн-табло Пулково на сервисе «Яндекс — Расписания» прогнозирует посадку в 1:00. Есть аналогичная пометка и о задержке рейса из Калиниграда: посадка была запланирована на 22:00, но перенесена на 1:15. Самолет из Шарм-Эль-Шейха, согласно онлайн-табло «Яндекса», должен был приземлиться 23:50, но ожидается, что прибудет с опозданием в 2:22.

Накануне правительство Петербурга предупреждало о желтом уровне погодной опасности из-за сильных порывов ветра. А Росгидрометцентр сообщил об угрозе наводнения в городе, перекрыта дамба.

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Комментарии
1
Гость
17 минут
Наверное, в Спб ветер боковой, порывы.
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