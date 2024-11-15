Сильный ветер на два дня придет в Петербург. Горожан просят быть осторожнее

В Петербурге на двое суток объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом днем 15 ноября сообщила пресс-служба городской администрации.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. По информации Рocгидрометцeнтрa, этот уровень будет действовать в Северной столице с 10 часов 16 ноября до 10 часов 18 ноября.

ГУ МЧС по Петербургу также предупредило горожан о сильном ветре. В целом в выходные холодов не будет. В субботу температура воздуха может подняться выше 10 градусов, в воскресенье ожидается не больше +7.