«Я пытался сделать ему больно». Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон уступил блогеру Джейку Полу в бою, который прошел в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США). Поединок продлился все восемь раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Полу со счетом 79-73.
«Я счастлив тем, как выступил. Трудный бой, он хороший боец, абсолютно заслуживает уважения от публики», — сказал Майк после боя.
«Прежде всего, уважение Майку, он легенда, если бы не он, нас бы здесь не было. Это был тяжелый бой. Пытался ли я его нокаутировать? Я пытался сделать ему больно, но также я боялся, что он сделает больно мне», — сказал Пол.
На поединок было продано рекордное количество билетов в истории профессионального бокса на сумму 17,8 млн долларов, а на арене присутствовало более 70 тыс. зрителей.
Бой имел статус официального поединка и пойдет в статистику обоим боксерам. При этом формат немного отличался от стандартного боксерского поединка. Продолжительность — восемь раундов по две, а не по три минуты. Также боксеры использовали 14-унцевые перчатки вместо стандартных 10-унцевых для большей безопасности из-за значительной разницы в возрасте.
Эта победа стала для 27-летнего Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение. 58-летний Тайсон, в свою очередь, потерпел седьмое поражение. На его счету 50 побед, 44 из которых были одержаны нокаутом.
За этот бой Майк Тайсон получит 20 млн долларов, а Джейк Пол — 40 млн.
Накануне отдел спорта «Фонтанки» разобрался в вопросе, кто такой Джейк Пол и почему бой против него принесет обанкротившейся легенде бокса Майку Тайсону десятки миллионов долларов.
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