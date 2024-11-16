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Общество «Я пытался сделать ему больно». Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу

«Я пытался сделать ему больно». Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу

2 734
5 комментариев

Бывший абсолютный чемпион мира по  боксу Майк Тайсон уступил блогеру Джейку Полу в  бою, который прошел в  ночь с  15  на 16  ноября в  Арлингтоне (США). Поединок продлился все восемь раундов, по  итогам которых судьи единогласно отдали победу Полу со  счетом 79-73.

«Я счастлив тем, как выступил. Трудный бой, он хороший боец, абсолютно заслуживает уважения от публики», — сказал Майк после боя.

«Прежде всего, уважение Майку, он легенда, если бы не он, нас бы здесь не было. Это был тяжелый бой. Пытался ли я его нокаутировать? Я пытался сделать ему больно, но также я боялся, что он сделает больно мне», — сказал Пол.

На поединок было продано рекордное количество билетов в истории профессионального бокса на сумму 17,8 млн долларов, а на арене присутствовало более 70 тыс. зрителей.

Бой имел статус официального поединка и пойдет в статистику обоим боксерам. При этом формат немного отличался от стандартного боксерского поединка. Продолжительность — восемь раундов по две, а не по три минуты. Также боксеры использовали 14-унцевые перчатки вместо стандартных 10-унцевых для большей безопасности из-за значительной разницы в возрасте.

Эта победа стала для 27-летнего Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение. 58-летний Тайсон, в свою очередь, потерпел седьмое поражение. На его счету 50 побед, 44 из которых были одержаны нокаутом.

За этот бой Майк Тайсон получит 20 млн долларов, а Джейк Пол — 40 млн.

Накануне отдел спорта «Фонтанки» разобрался в вопросе, кто такой Джейк Пол и почему бой против него принесет обанкротившейся легенде бокса Майку Тайсону десятки миллионов долларов.

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Комментарии
5
Митя Антонов
1 час
Хорошее, профессиональное и дорогое шоу. Понятно, что обошлось без жертв и повреждений, а все участники и зрители остались довольны.
Rostik37
1 час
Тайсон в свои годы держится молодцом!
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