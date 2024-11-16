«Я пытался сделать ему больно». Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон уступил блогеру Джейку Полу в бою, который прошел в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США). Поединок продлился все восемь раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Полу со счетом 79-73.

«Прежде всего, уважение Майку, он легенда, если бы не он, нас бы здесь не было. Это был тяжелый бой. Пытался ли я его нокаутировать? Я пытался сделать ему больно, но также я боялся, что он сделает больно мне», — сказал Пол.