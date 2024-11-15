Майк Тайсон сразится с блогером Джейком Полом. На кону десятки миллионов долларов

Боксеры Майк Тайсон и Джейк Пол (слева направо) на пресс-конференции Источник: Peter Foley / EPA / TASS







В ночь с 15 на 16 ноября Майк Тайсон официально вернется на ринг, чтобы побить блогера Джейка Пола. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, кто такой Джейк Пол и почему бой против него принесет обанкротившейся легенде бокса десятки миллионов долларов.

Как Майк Тайсон скатился

С 1987 по 1990 год Железный Майк удерживал звание абсолютного чемпиона мира в тяжелой весовой категории. Он не знал поражений на протяжении 37 боев, из которых 33 завершил нокаутами. В 90-х годах из-за проблем с наркотиками, алкоголем и законом его карьера пошла на спад.

Источник: Khalif Tv / YouTube

Самый громкий скандал на ринге произошел, когда он откусил часть уха в реванше против Эвандера Холифилда 28 июня 1997 года. За пределами ринга он трижды оказывался за решеткой: на три года за изнасилование, на три с половиной месяца — за избиение людей и на сутки — после вождения в наркотическом опьянении. Дошло до того, что в какой-то момент он оказался полным банкротом, хотя за свою карьеру заработал в общей сложности около 650 млн долларов за бои и рекламные контракты. В 2003 году долги Тайсона составляли 23 млн долларов.

Чтобы остаться на плаву, Майк снялся в десятках фильмов, сериалов и шоу и даже летал в Чечню. Написал книгу, активно гастролировал с собственным шоу «Бесспорная истина». В 2020-м 54-летний Майк подрался с другим легендарным боксером Роем Джонсом, получив за бой $10 млн. По состоянию на 2024 год западные издания оценивают капитал Тайсона в эти же 10 млн долларов. Так что благодаря бою с Джейком Полом 58-летний боксер может разбогатеть в несколько раз.

Как Джейк Пол поднялся

Джейк Пол вырос в обычной семье: его отец работает риелтором, а мать — медсестрой. У него есть старший брат Логан, который увлекался футболом, в то время как Джейк занимался борьбой. В 2005 году Логан купил камеру и решил стать блогером.

Джейк Пол Источник: ETIENNE LAURENT / EPA / TASS







Первые видео Джейк выкладывал на платформе Vine, где к моменту ее закрытия имел

5,3 млн подписчиков и зарабатывал больше родителей. Позже вместе с братом он переехал в Лос-Анджелес. Джейк бросил школу за год до окончания и создал YouTube-канал (принадлежит признанной в РФ экстремистской Meta*), который привел его к мировой славе — на 2024 год у него 20 млн подписчиков.

Пол снимался в сериале Bizaardvark на Disney Channel, выпускал песни и клипы. В 2017 году он занял 7-е место в списке самых богатых YouTube-звезд Forbes с доходом $11,5 млн.

Все изменилось в 2018 году, когда блогер вместе с братом принял участие в боксерском любительском шоу. Логан дрался с ютубером KSI (Оладжиже Олатунжи), а Джейк — с младшим братом KSI. Логан Пол свой бой завершил вничью, а Джейк выиграл техническим нокаутом в пятом раунде. Необычный вечер бокса транслировался на YouTube — но платно. Всего было продано более миллиона трансляций (одна стоила 10 долларов).

«Я переехал в Лос-Анджелес, чтобы делать контент, и, казалось бы, спорт остался в прошлом. Но я открыл для себя бокс в 21 год и просто влюбился. Когда я выиграл свой первый боксерский поединок, это было одно из лучших чувств, которое я когда-либо испытывал в своей жизни», — говорил Пол о том поединке.

Сейчас он полностью сосредоточился на боксерской карьере. По словам Пола, заниматься боксом проще, чем блогерством, где ему постоянно приходилось что-то искать и придумывать. По данным на 2024 год, состояние Джейка оценивается в 80 млн долларов. Самые большие гонорары: 4 млн долларов за бой с Андерсоном Силвой (2022) и 3,9 млн долларов — с Томми Фьюри (2023). В бою с Тайсоном Джейк сорвет настоящий куш.

Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC Андерсона Силву в боксерском поединке в Глендейле. Источник: ETIENNE LAURENT / EPA / TASS







Как они решили подраться

В конце 2023 года Netflix начал обсуждать с Джейком Полом возможность трансляции его следующего боксерского поединка. Это мог быть первый спортивный эфир на платформе, поэтому нужно было что-то по-настоящему громкое. Так было решено организовать бой против Майка Тайсона.

7 марта анонсировали матч, который должен был пройти 20 июля в Арлингтоне, США, на стадионе AT& T. Тайсон отнесся к идее с энтузиазмом, заявив, что хочет встряхнуть мир бокса и показать, что он еще способен на великие вещи. Однако в мае Майка госпитализировали из-за приступа язвы, что вызвало обсуждения о целесообразности проведения официального боя. Несмотря на это, после выздоровления Тайсона матч перенесли на 15 ноября.

Вместо отмененного боя Джейк Пол провел встречу с бойцом MMA Майком Перри 20 июля, одержав победу техническим нокаутом. Тайсон, готовясь к ноябрьскому матчу, заявил, что намерен доказать свое превосходство над блогером и собрать полный стадион для своего возвращения в 58 лет. Пол, в свою очередь, пообещал доказать всем критикам, что он способен победить легенду.

Накануне боя прошло официальное взвешивание, а после — битва взглядов, на которую Пол зачем-то выбежал на четырех конечностях. Тайсона это разозлило: Железный Майк выписал пощечину зарвавшемуся блогеру.

«Майк зол. После его пощечины теперь это все личное, теперь личное. Он должен умереть», — сказал Пол после инцидента.

Сколько им заплатят

Джейк Пол получит около 40 млн долларов, а Тайсону заплатят в два раза меньше — 20 млн долларов. Еще до 80 млн долларов, полученных с платных трансляций, боксеры могут поделить поровну.

Бой будет иметь официальный статус, то есть его результат пойдет в статистику бойцам. Однако формат немного отличается от стандартного боксерского поединка подобного масштаба. Продолжительность — восемь раундов по две, а не по три минуты. Также боксеры будут использовать 14-унцевые перчатки вместо стандартных 10-унцевых для большей безопасности из-за значительной разницы в возрасте.

Когда и где смотреть бой

Их бой станет главным событием боксерского шоу, которое пройдет в ночь с 15 на 16 ноября по московскому времени в Арлингтоне (США) на стадионе для американского футбола, вмещающем 80 тыс. зрителей.

Все бои турнира в Арлингтоне можно будет увидеть при наличии подписки на стриминговую платформу Netflix. На территории России легальной прямой трансляции не предвидится, однако бой можно будет увидеть в тематических пабликах в соцсетях.

Боксерский вечер стартует в 4:00 (мск). Тайсон и Пол должны появиться на ринге не раньше чем в 6:00 (мск).

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»