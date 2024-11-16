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Политика Общество Дональд Трамп назначил пресс-секретаря Белого дома

Дональд Трамп назначил пресс-секретаря Белого дома

1 706
8 комментариев

Избранный президент Дональд Трамп заявил, что Кэролайн Ливитт будет исполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома. Об этом 16 ноября сообщает Bloomberg.

27-летняя уроженка Нью-Гэмпшира занимала должность пресс-секретаря предвыборной кампании Трампа, а также была помощником пресс-секретаря в предыдущей администрации Трампа.

Ливитт расположила к себе Трампа, с пылом защищая его в новостных интервью и своим стилем «пленных не брать», пишет Reuters.

«Кэролайн Ливитт проделала феноменальную работу в качестве пресс-секретаря в моей исторической кампании, и я рад объявить, что она будет выполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома», — сказал Трамп в своем заявлении в пятницу вечером. «Каролина умна, решительна и доказала, что является очень эффективным коммуникатором. Я абсолютно уверен, что она преуспеет и поможет донести наше послание американскому народу, поскольку мы делаем Америку снова великой».

Ливитт займет одну из самых заметных должностей в новой администрации Республиканской партии. Предыдущие члены пресс-службы Белого дома Трампа стали видными деятелями в политике и СМИ, включая губернатора Арканзаса Сару Хакаби Сандерс и соведущую Fox News Кейли Макинани.

Ливитт присоединилась к команде Трампа после окончания колледжа Святого Ансельма со степенью бакалавра искусств в области политики и коммуникаций. В Белом доме Ливитт работала президентским писателем и помощником пресс-секретаря под руководством Макинани. В 2022 году она баллотировалась в Конгресс в Нью-Гемпшире. Она выиграла праймериз Республиканской партии в возрасте 25 лет, но проиграла действующему сенатору-демократу. Ливитт стала первым республиканцем из поколения Z, выигравшим праймериз в Палате представителей. До того, как баллотироваться в Конгресс, она работала на представителя Элис Стефаник, республиканку из Нью-Йорка, которую Трамп планирует выдвинуть на пост посла в ООН.

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Кэролайн Ливитт Дональд Трамп Белый дом Пресс-секретарь
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Комментарии
8
Zet
1 час
Монику Левински назначит?
Сила в Правде!!
1 час
а у путина с усами секретарь....
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