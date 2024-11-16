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Общество На канале Food Network стартовало кулинарное шоу по «Гарри Поттеру» с братьями Уизли

На канале Food Network стартовало кулинарное шоу по «Гарри Поттеру» с братьями Уизли

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1 комментарий

Джеймс и Оливер Фелпс (братья-близнецы Уизли в фильмах о Гарри Поттере), стали ведущими нового кулинарного шоу Potter: Wizards of Baking («Гарри Поттер: Волшебники выпечки») на телеканале Food Network. Участники будут соревноваться в приготовлении блюд из вселенной «Гарри Поттера», а ведущие — оценивать их. Как отметил Оливер Фелпс в интервью Variety, Джоан Роулинг продумала мир волшебной кулинарии вплоть до мельчайших деталей.

К настоящему моменту уже вышел один эпизод, будут выходить на еженедельной основе по пятницам. Wizards of Baking будет транслироваться на HBO, Max и Food Network.

В шоу примут участие и другие актеры из оригинальной франшизы: в программу заглянут Уорик Дэвис (Крюкохват), Эванна Линч (Полумна), Бонни Райт (Джинни). Приглашенными судьями станут шеф-повара Карла Холл и Джозеф Юсеф. Соревноваться будут команды по два человека, состоящие из кондитеров и художников по тортам. Создатели шоу изрядно постарались над дизайном студии, в которой выполнены известные локации из поттерианы: школа Хогвартс, волшебный банк «Гринготтс», платформа 9¾ и другие.

Между тем, продолжается подготовка к съемкам сериала о Гарри Поттере, премьера которого состоится в 2026 году. Сообщается, что Джоан Роулинг «значительно вовлечена» в производство и принимает участие в подборе сценариста и режиссера. Недавно Variety назвало главного кандидата на роль Дамблдора.

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Food Network Potter: Wizards of Baking Братья Уизли Джеймс и Оливер Фелпс Гарри Поттер Джоан Роулинг Кулинарное шоу
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Комментарии
1
Гость
11 минут
Наконец город может спать спокойно без всяких ботов, над гордой Невой 🙏
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