Variety назвало главного кандидата на роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Британский актер театра, телевидения и кино Сэр Дэвид Марк Райлэнс Уотерс, более известный как Марк Райлэнс, возглавляет список претендентов на роль Дамблдора в новой экранизации «Гарри Поттера» на канале HBO. Об этом 11 ноября пишет издание Variety.

Издание отмечает, что Warner Bros. Телевидение еще не вступило в переговоры с актером, но студия уже связалась с ним, чтобы «оценить интерес и доступность».

Марк Райлэнс является обладателем многочисленных кино- и театральных наград и премий, включая премию Американской киноакадемии «Оскар» за исполнение роли Рудольфа Абеля в фильме Стивена Спилберга «Шпионский мост», а также трех премий Британской киноакадемии. За свою театральную карьеру Райлэнс удостоился трех премий «Тони» и двух премий Лоренса Оливье. В 2016 году он был признан журналом Time одним из ста самых влиятельных людей в мире.

Главные герои сериала — Гарри, Гермиона и Рон — скорее всего, будут новичками: студия Warner Bros. объявила открытый кастинг для детей в возрасте от 9 до 11 лет.