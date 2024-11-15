Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

ю-з.

 750мм 95%
Подробнее
2 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Почему Беглов меняет чиновников
Куда пойти на выходных
Дом Радио
Почему все опять болеют
Рейд на Апрашке
Промышленный Петербург
Подробности дела Оверчука
Алена Апина в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Спорт СКА проиграл «Ак Барсу» в овертайме. Это шестое поражение армейцев в семи матчах

СКА проиграл «Ак Барсу» в овертайме. Это шестое поражение армейцев в семи матчах

498
3 комментария

Поражением СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Встреча проходила 15 ноября в Казани. Армейцы с Невы уступили в овертайме со счетом 2 : 3 (0 : 0, 0 : 1, 2 : 1, 1 : 0).

У СКА забили Тони Деанджело (58-я минута) и Марат Хайруллин (60-я). У «Ак Барса» отличились Семен Кошелев (39-я минута), Егор Коршков (56-я) и Кирилл Семенов (65-я).

Для СКА это поражение стало 12-м в чемпионате и шестым в последних семи матчах. Команда под руководством Романа Ротенберга занимает третье место в Западной конференции с 35-ю очками. Следующий матч армейцы проведут 18 ноября в Петербурге против «Амура» из Хабаровска.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
СКА Ак Барс КХЛ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Teo Piter
36 минут
Без тренера плохо…
Klaustrofobik
33 минуты
Ротенберг неувиноват. Он же не тренер.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25