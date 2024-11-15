СКА проиграл «Ак Барсу» в овертайме. Это шестое поражение армейцев в семи матчах

Поражением СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Встреча проходила 15 ноября в Казани. Армейцы с Невы уступили в овертайме со счетом 2 : 3 (0 : 0, 0 : 1, 2 : 1, 1 : 0).

У СКА забили Тони Деанджело (58-я минута) и Марат Хайруллин (60-я). У «Ак Барса» отличились Семен Кошелев (39-я минута), Егор Коршков (56-я) и Кирилл Семенов (65-я).

Для СКА это поражение стало 12-м в чемпионате и шестым в последних семи матчах. Команда под руководством Романа Ротенберга занимает третье место в Западной конференции с 35-ю очками. Следующий матч армейцы проведут 18 ноября в Петербурге против «Амура» из Хабаровска.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.