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Власть Лавров заявил, что Россия будет ждать предложений Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Лавров заявил, что Россия будет ждать предложений Трампа по урегулированию конфликта на Украине

1 084
14 комментариев

Москва будет ждать предложений Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Об этом 15 ноября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Абу-Даби, отметив, что не представляет, каким образом избранный президент США Дональд Трамп собирается разрешить кризис.

«Не представляю, как Трамп собирается урегулировать. Будем ждать предложений», — цитирует Лаврова ТАСС. Он также отметил, что политик, «который говорит о том, что он не за войну, а за мир, заслуживает внимания».

Ранее телеканал FoxNews со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп «скоро» назначит специального посланника для переговорного процесса между Россией и Украиной. Уточнялось, что это человек «с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, прийти к мирному урегулированию».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Bloomberg, что избранный президент США серьезно настроен на заключение мира на Украине.

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Комментарии
14
Klaustrofobik
1 час
Цок цок, цок. О овёс.
Рострелли
1 час
Ждем с нетерпением. Там така команда - загляденье. Бэтмен, человек Паук, пара черепашек Ниндзя, и пр. персонажи комиксов. Охота посмотреть, как они придут к консенсусу, причем одновременно.
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