Лавров заявил, что Россия будет ждать предложений Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Москва будет ждать предложений Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Об этом 15 ноября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Абу-Даби, отметив, что не представляет, каким образом избранный президент США Дональд Трамп собирается разрешить кризис.

«Не представляю, как Трамп собирается урегулировать. Будем ждать предложений», — цитирует Лаврова ТАСС . Он также отметил, что политик, «который говорит о том, что он не за войну, а за мир, заслуживает внимания».

Ранее телеканал FoxNews со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп «скоро» назначит специального посланника для переговорного процесса между Россией и Украиной. Уточнялось, что это человек «с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, прийти к мирному урегулированию».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Bloomberg, что избранный президент США серьезно настроен на заключение мира на Украине.