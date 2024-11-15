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Финансы ЦБ: средняя ставка по вкладам в крупнейших банках побила рекорд

ЦБ: средняя ставка по вкладам в крупнейших банках побила рекорд

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18 комментариев

Средняя ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков в первой декаде ноября выросла до рекордного значения 20,91%. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Центробанка. Предыдущий рекорд значения был достигнут в марте 2022 года и составлял 20,51%.

Среднее значение было высчитано по максимальным процентным ставкам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физлиц. Вклады, срок которых разделен на периоды с разными ставками, не учитывались.

Также не вошли в расчет вклады, где ставка сохраняется только при определенных условиях, например, минимальный оборот средств на банковской карте или минимальный остаток средств на ней.

Справочно ЦБ привел данные о средних максимальных ставках по вкладам на срок 90 дней — 18,63%, 90–180 дней — 20,11%, 181 день — 1 год — 20,72% и более года — 19,15%.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 19% до 21% годовых. Решение регулятор объяснил тем, что инфляционные ожидания продолжают увеличиваться, а внутренний спрос растет значительно быстрее расширения предложения товаров и услуг. Банк России также оценил дополнительные расходы бюджета в 2024 году как проинфляционный фактор. При этом регулятор заявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре.

Ранее сообщалось, что снижать ключевую ставку ЦБ будет плавно, а не одномоментно, и в связи с этим не видит рисков навеса депозитов.

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Комментарии
18
Игорь Протасов
1 час
Рублей всё больше... купить на них можно всё меньше :-)
Coulthard
1 час
Ну скоро "заморозят" (читай - экспроприируют) все эти прибыльные вклады. Нужно быть наивным дурачком, чтобы сейчас в банки деньги носить. Я даже ЗП снимаю сразу почти всю, лучше потом закину для пользования картой.
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