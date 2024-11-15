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Общество Axios: Израиль уничтожил секретный исследовательский центр по разработке ядерного оружия в Иране

Axios: Израиль уничтожил секретный исследовательский центр по разработке ядерного оружия в Иране

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12 комментариев

Секретный исследовательский центр по разработке ядерного оружия под Тегераном был уничтожен в результате израильской операции «Дни покаяния», когда в ответ на ракетные обстрелы со стороны Тегерана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла в ночь на 26 октября серию воздушных ударов по военным объектам в Иране. Об этом 15 ноября сообщает издание Axios со ссылкой на источники среди официальных лиц Израиля и США.

Удар, нанесенный по объекту, который ранее считался неактивным, существенно подорвал усилия Ирана, предпринимавшиеся в течение последнего года для возобновления исследований в области ядерного оружия, — эту информацию подтвердил изданию один из бывших израильских чиновников, проинформированный об ударе. По его словам, в результате удара было уничтожено сложное оборудование, используемое для разработки пластической взрывчатки, которая окружает уран в ядерном устройстве и необходима для его подрыва.

Одной из целей израильского удара был объект Талеган-2 на территории военного комплекса Парчин, примерно в 20 милях к юго-востоку от Тегерана. Он был частью иранской программы по созданию ядерного оружия «Амад» до тех пор, пока Иран не остановил свою военную ядерную программу в 2003 году. По данным Института науки и международной безопасности, он использовался для испытания взрывчатых веществ, необходимых для приведения в действие ядерного устройства. Спутниковые снимки высокого разрешения показали, что здание Талеган-2 полностью разрушено.

Израильские и американские официальные лица заявили, что недавняя деятельность на объекте Талеган-2 была частью усилий иранского правительства по проведению исследований, которые могли бы быть использованы для разработки ядерного оружия, но также могли быть представлены как исследования в гражданских целях. «Там проводили научную деятельность, которая могла заложить основу для производства ядерного оружия. Это было совершенно секретное дело. Небольшая часть иранского правительства знала об этом, но бóльшая часть иранского правительства — нет», — заявил американский чиновник.

Иран отрицает, что стремится к созданию ядерного оружия. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил на прошлой неделе, что «Иран не стремится к созданию ядерного оружия, и точка».

Ожидается, что в состав новой администрации Трампа войдут несколько ключевых чиновников в сфере национальной безопасности и внешней политики, которые занимают агрессивную позицию в отношении Ирана, что может привести к усилению давления США на Исламскую Республику.

Израильская и американская разведка начали выявлять исследовательскую деятельность в Парчине в начале этого года, в том числе иранские ученые проводили компьютерное моделирование и исследования взрывчатых веществ, которые могли бы быть использованы для создания ядерного оружия.

Когда Израиль готовил ответный удар на массированную ракетную атаку Ирана 1 октября, объект Талеган-2 был выбран в качестве цели. Байден попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не атаковать иранские ядерные объекты, чтобы не спровоцировать войну с Ираном, однако Taleghan-2 не входила в заявленную ядерную программу Ирана, поэтому иранцы не смогли бы признать значимость атаки, не признав, что они нарушили договор о нераспространении ядерного оружия.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) соберется на следующей неделе и, как ожидается, проголосует за резолюцию порицания в отношении Ирана за его несотрудничество с ядерным надзорным органом ООН. Иран заявил, что может ответить ограничением своего сотрудничества с МАГАТЭ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран в среду и четверг перед заседанием совета директоров. Арагчи сообщил главе МАГАТЭ, что Иран готов вести переговоры с E3 — Францией, Германией и Великобританией — «по своей мирной ядерной программе… но не готов вести переговоры под давлением и запугиванием».

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ПО ТЕМЕ
Израиль Иран Ядерное оружие Авиаудар Дни покаяния Рафаэль Гросси МАГАТЭ Джо Байден Биньямин Нетаньяху
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Комментарии
12
Slava_Rossii2
1 час
В странах, где женщин принудительно лечат от снятия хиджаба, не должно быть ядерного оружия.
мухомор
1 час
ну и славно.
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