В Ленобласти закрывается навигация для маломерных судов

На водных объектах Ленинградской области 18 ноября закроется навигация для маломерных судов. Распоряжение об этом подписал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба области в пятницу, 15 ноября.

Водные пути Ленобласти закроют из-за понижения температуры воздуха и ухудшения гидрометеорологической обстановки. Также ограничительная мера вводится из-за начала ледостава на водоемах региона. Отмечается, что в 2024 году навигация для маломерных судов продлилась 208 дней.

Маломерным считается судно длиной не более 20 метров. К тому же число пассажиров на борту не должно превышать 12 человек.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что навигация для маломерных судов в Петербурге завершилась в 00 часов 00 минут 15 ноября.