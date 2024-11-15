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Общество В Ленобласти закрывается навигация для маломерных судов

В Ленобласти закрывается навигация для маломерных судов

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На водных объектах Ленинградской области 18 ноября закроется навигация для маломерных судов. Распоряжение об этом подписал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба области в пятницу, 15 ноября.

Водные пути Ленобласти закроют из-за понижения температуры воздуха и ухудшения гидрометеорологической обстановки. Также ограничительная мера вводится из-за начала ледостава на водоемах региона. Отмечается, что в 2024 году навигация для маломерных судов продлилась 208 дней.

Маломерным считается судно длиной не более 20 метров. К тому же число пассажиров на борту не должно превышать 12 человек.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что навигация для маломерных судов в Петербурге завершилась в 00 часов 00 минут 15 ноября.

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Ленобласть Навигация Маломерные суда
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