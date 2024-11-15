Телеграм-каналы жалуются на отказы при подаче данных в Роскомнадзор. Минцифры объяснило почему

Владельцы каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков массово жалуются на невозможность подать свои данные в Роскомнадзор (РКН) через «Госуслуги». Одним из тех, кому отказали в регистрации, оказался председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщается 15 ноября на сайте нижней палаты парламента.

«Хотел 1 ноября выполнить норму закона, но учитывая, что механизма нет, не смог. Нужно задавать вопрос Роскомнадзору и Минцифры. Отчитаться — отчитались, но утвержденного порядка пока нет», — сказал Володин.

Об отказе в регистрации также сообщает православный священник Павел Островский с аудиторией в 206 тысяч подписчиков. При этом священнослужитель пишет, что страницу Георгиевского храма, которую он также подавал на включение в реестр, приняли без каких-либо проблем.

«Если кто-то меня обвинит в том, что я как-то неправильно что-то сделал при регистрации, то это не так: всё было сделано четко и без ошибок. Теперь вопрос: что делать дальше, если мои личные страницы в ВК, Telegram и YouTube не были включены в реестр?» — делится Островский.

Кроме того, с проблемой столкнулись телеграм-каналы «Псковская лента новостей» с аудиторией 16 тысяч подписчиков и Patriki City с 22 тысячами подписчиков.

Однако Минцифры объяснило, почему так может происходить. Так, в 60% случаях каналам отказывают в регистрации, если в описании страницы не размещён номер заявки, по которому РКН определяет принадлежность канала автору заявления. В 30% случаях заявка заполнена с ошибками: неверно указано название канала, его адрес или контактные данные владельца, еще 10% отказов — аудитория канала менее 10 тысяч подписчиков.

«Например, если название канала „Минцифры России“, а в заявлении написано „Минцифры“, РКН такую заявку отклонит», — объясняет ведомство.

Если заявку отклонили, Минцифры рекомендует проверить наименование страницы, ее адрес и контактные данные.

Напомним, что в конце июля комитет Госдумы по IT одобрил поправки в закон «О связи», согласно которым блогеров и владельцев каналов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков обяжут подавать информацию о себе в Роскомнадзор, а в августе закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Сам механизм регистрации каналов на портале госуслуг заработал 1 ноября.