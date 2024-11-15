Майнинг криптовалют запретили в ряде регионов до 2031 года

С декабря 2024 года правительство может ввести запрет в некоторых регионах на деятельность майнеров криптовалют, в том числе участников майнинг-пулов. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно проекту протокола, с начала декабря этого года по 15 марта 2025 года майнинг цифровой валюты будет ограничен в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае в связи тем, что зимой наблюдаются нагрузки на энергоснабжение. Кроме того, в этих регионах запрет на майнинг будет действовать ежегодно в периоды с 15 ноября по 15 марта до 2031 года.

В Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, а также в Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР планируется установить полный запрет на добычу криптовалюты с 1 декабря 2024 года до 15 марта 2031 года.

Отмечается, что в течение последних лет Минэнерго активно противостоит крупным майнерам, которые, как считает ведомство, способствуют ухудшению ситуации с энергодефицитом в отдельных регионах России. Так, главная задача министерства заключается в том, чтобы побудить майнеров перемещаться в те области, где имеется избыток электроэнергии.

Ранее заместитель министра энергетики Евгений Грабчак заявлял, что в ближайшем будущем в некоторых регионах страны планируется запретить майнинг криптовалют. Он отметил, что речь идет как о майнинге в бытовом секторе, так и о промышленном. По словам чиновника, в стране существуют дефицитные зоны, такие как Дальний Восток, юго-запад Сибири и юг, где до 2030 года невозможно будет обеспечить значительные мощности.

Между тем директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов считает, что введение запрета на добычу цифровой валюты должно рассматриваться только как крайняя мера. Он подчеркивает, что проблемы с энергоснабжением можно решить иными способами, указывая, что запрет для промышленных майнеров с действующими разрешениями на подключение к электроэнергии может привести к росту деятельности недобросовестных игроков, которые игнорируют правила рынка.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты. Согласно документу, контролем за реестром майнеров отныне будет заниматься Федеральная налоговая служба (ФНС), а не Минцифры, и ведомство сможет исключать из реестра майнеров компании за нарушения в течение одного года. Позже Кабинет министров РФ установил требования к сфере майнинга в стране.