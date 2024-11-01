Передача данных в ФНС, введение реестра, установка лимита. Что Кабмин РФ требует от майнеров

Кабинет министров РФ установил требования к сфере майнинга в стране. Документы, подписанные правительством, будут регулировать деятельность майнеров, а также установят их обязательства перед государством, пишет 1 ноября РИА Новости.

Так, майнингом смогут заниматься только ИП и организации, которые внесут в специальный реестр Федеральной налоговой службы (ФНС). А «добытчики», не зарегистрированные как ИП, будут ограничены лимитом энергопотребления, который составит 6 тысяч киловатт-часов в месяц.

Согласно постановлению, майнеры будут обязаны передавать ФНС информацию об объеме полученной цифровой валюты, а также сведения об адресе-идентификаторе, на который цифровая валюта была зачислена. Данные из реестра налоговой службы будут доступны органам госвласти, судам, электроэнергетическим операторам, Центробанку. Майнеры, которые передали ФНС недостоверные сведения, будут удалены из реестра. Также деятельность запретят нарушителям Федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Новые правила разрешают Кабмину РФ запрещать майнинг в отдельных регионах при дефиците электричества. Операторов майнинговых компаний также обяжут обеспечивать надежность, бесперебойность и защиту оказываемых услуг, следить за устойчивым электроснабжением.

Напомним, что в августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют. В октябре глава Российского государства утвердил закон о регулировании оборота цифровой валюты.