«Взлом гарантирован»: NordPass представил Топ-200 самых популярных в мире паролей за 2024 год

Всего в списке 200 самых популярных паролей и взглянув на них, можно понять, что ситуация из года в год не меняется в лучшую сторону.

Второй год подряд лидером рейтинга является «123456», а в общей сложности этот пароль попадал в пятерку самых популярных не менее пяти раз. QWERTY тоже никуда не исчезла из списка, а наиболее интересными из остальных можно назвать «iloveyou», «fuckyou» и пароли, отражающие интересы людей, такие как «pokemon», «naruto», «samsung» и «minecraft». По крайней мере, некоторые люди пытаются быть оригинальными и выбирают надежный пароль, например «P@ssw0rd» (который, кстати, взламывается меньше чем за секунду). Интересно выглядит распределение по странам: в Великобритании в топе самых популярных паролей находится «liverpool», в Польше — «agnieszka», а в Австралии — «boobies».