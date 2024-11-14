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Рейтинги "Фонтанки"
Технологии «Взлом гарантирован»: NordPass представил Топ-200 самых популярных в мире паролей за 2024 год

«Взлом гарантирован»: NordPass представил Топ-200 самых популярных в мире паролей за 2024 год

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2 комментария

Сервис-менеджер паролей NordPass, запущенный в 2019, представил рейтинг самых популярных паролей за 2024 год.

Специалисты сервиса проанализировали базу данных объемом 2,5 ТБ, куда попала информация, украденная у интернет-пользователей 44 стран вредоносными программами и оказавшаяся в общедоступных источниках, включая даркнет, в результате утечек.

Всего в списке 200 самых популярных паролей и взглянув на них, можно понять, что ситуация из года в год не меняется в лучшую сторону.

Второй год подряд лидером рейтинга является «123456», а в общей сложности этот пароль попадал в пятерку самых популярных не менее пяти раз. QWERTY тоже никуда не исчезла из списка, а наиболее интересными из остальных можно назвать «iloveyou», «fuckyou» и пароли, отражающие интересы людей, такие как «pokemon», «naruto», «samsung» и «minecraft». По крайней мере, некоторые люди пытаются быть оригинальными и выбирают надежный пароль, например «P@ssw0rd» (который, кстати, взламывается меньше чем за секунду). Интересно выглядит распределение по странам: в Великобритании в топе самых популярных паролей находится «liverpool», в Польше — «agnieszka», а в Австралии — «boobies».

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

  • 123456

  • 123456789

  • 12345678

  • пароль

  • qwerty123

  • qwerty1

  • 111111

  • 12345

  • секрет

  • 123123

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Комментарии
2
Гость
4 минуты
Какая разница какой сложности пароль, если его и так видят. Лично я на всяких форумах и мусорных сайтах создаю именно пароли из топ-10 самых популярных. Ну уведут аккаунт и что мне от этого? Его ценность равна нулю.
Гость
3 минуты
В 99% случаев мне приходится заводить аккаунт на сайтах где ничего секретного нет, и на которые я вообще возвращаться не собираюсь. Так какая мне разница, взломают его или нет? А для серьезных дел используется многофакторная авторизация.
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