«Взлом гарантирован»: NordPass представил Топ-200 самых популярных в мире паролей за 2024 год

Сервис-менеджер паролей NordPass, запущенный в 2019, представил рейтинг самых популярных паролей за 2024 год.
Специалисты сервиса проанализировали базу данных объемом 2,5 ТБ, куда попала информация, украденная у интернет-пользователей 44 стран вредоносными программами и оказавшаяся в общедоступных источниках, включая даркнет, в результате утечек.
Всего в списке 200 самых популярных паролей и взглянув на них, можно понять, что ситуация из года в год не меняется в лучшую сторону.
Второй год подряд лидером рейтинга является «123456», а в общей сложности этот пароль попадал в пятерку самых популярных не менее пяти раз. QWERTY тоже никуда не исчезла из списка, а наиболее интересными из остальных можно назвать «iloveyou», «fuckyou» и пароли, отражающие интересы людей, такие как «pokemon», «naruto», «samsung» и «minecraft». По крайней мере, некоторые люди пытаются быть оригинальными и выбирают надежный пароль, например «P@ssw0rd» (который, кстати, взламывается меньше чем за секунду). Интересно выглядит распределение по странам: в Великобритании в топе самых популярных паролей находится «liverpool», в Польше — «agnieszka», а в Австралии — «boobies».
Топ-10 списка выглядит следующим образом:
123456
123456789
12345678
пароль
qwerty123
qwerty1
111111
12345
секрет
123123
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