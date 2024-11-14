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Общество Financial Times: в Германии запретили сжиженный газ из России

Financial Times: в Германии запретили сжиженный газ из России

1 795
11 комментариев

Немецкому оператору терминалов сжиженного природного газа Deutsche Energy Terminal запретили принимать СПГ из России, узнала газета Financial Times.

Как пишет издание 14 ноября, компания Deutsche Energy Terminal анонсировала отгрузку российского СПГ в терминале Брунсбюттеле под Гамбургом. Однако федеральное министерство экономики и защиты климата Германии «дало указание» отказаться от поставок из России ради защиты общественных интересов.

Как отмечает издание, бóльшая часть российского СПГ сейчас уходит во Францию, Испанию и Бельгию по долгосрочным контрактам, из которых, по словам компаний-участниц, они не могут выйти, если не будет введен полномасштабный запрет.

Германия напрямую не импортировала российский СПГ с 2022 года. Однако у немецкой государственной энергетической группы Sefe есть долгосрочный контракт на поставку российского СПГ. Сейчас она направляет почти все свои поставки на объект во Франции. Там газ попадает в объединенную европейскую газопроводную систему. Германия получает газ из Франции с октября 2022 года.

Как писала «Фонтанка», Европа не сможет в ближайшее время полностью отказаться от российского газа, доля которого на европейском рынке природного газа с начала года растет и уже достигла 20%.

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Комментарии
11
Kit.
47 минут
Ну теперь для российских жителей газ подешевеет, а мы тут в Германии точно замёрзнем.
Отец Родной
1 час
Клятые немцы и не знают, что они уже замёрзли два года назад, и по миру пошли со своими колымагами из Овна и палок. А, нет, это ж про АвтоВАЗ...
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