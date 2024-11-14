Financial Times: в Германии запретили сжиженный газ из России

Как п ишет издание 14 ноября, компания Deutsche Energy Terminal анонсировала отгрузку российского СПГ в терминале Брунсбюттеле под Гамбургом. Однако федеральное министерство экономики и защиты климата Германии «дало указание» отказаться от поставок из России ради защиты общественных интересов.

Как отмечает издание, бóльшая часть российского СПГ сейчас уходит во Францию, Испанию и Бельгию по долгосрочным контрактам, из которых, по словам компаний-участниц, они не могут выйти, если не будет введен полномасштабный запрет.

Германия напрямую не импортировала российский СПГ с 2022 года. Однако у немецкой государственной энергетической группы Sefe есть долгосрочный контракт на поставку российского СПГ. Сейчас она направляет почти все свои поставки на объект во Франции. Там газ попадает в объединенную европейскую газопроводную систему. Германия получает газ из Франции с октября 2022 года.