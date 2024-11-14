Силуанов рекомендовал россиянам не вкладываться в криптовалюту

Россиянам не стоит вкладывать свои сбережения в криптовалюту, но ее можно использовать как инструмент для расчетов во внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в четверг, 14 ноября.

«Мы видим взлёт и падение курсов криптовалют. Как средство сбережения это очень волатильно, я бы не рекомендовал нашим гражданам рассматривать его как средство для вложения своих накоплений», — подчеркнул Силуанов, пишет «Вы слушали Маяк».

При этом он назвал перспективным использование цифровой валюты для расчетов во внешней торговле.

Ранее Антон Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары, правильнее использовать отечественную валюту.