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Финансы Силуанов рекомендовал россиянам не вкладываться в криптовалюту

Силуанов рекомендовал россиянам не вкладываться в криптовалюту

1 619
33 комментария

Россиянам не стоит вкладывать свои сбережения в криптовалюту, но ее можно использовать как инструмент для расчетов во внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в четверг, 14 ноября.

«Мы видим взлёт и падение курсов криптовалют. Как средство сбережения это очень волатильно, я бы не рекомендовал нашим гражданам рассматривать его как средство для вложения своих накоплений», — подчеркнул Силуанов, пишет «Вы слушали Маяк».

При этом он назвал перспективным использование цифровой валюты для расчетов во внешней торговле.

Ранее Антон Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары, правильнее использовать отечественную валюту.

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Комментарии
33
Отец Родной
1 час
Как же хорошо, что есть такие заботливые люди, которые всегда дадут сигнал к дефолту! Спасибо и Ельцину, и силуанову, вовремя предупреждают население!
Arrian
1 час
значит хорошие сапоги, надо брать
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