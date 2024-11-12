Глава Минфина Силуанов: россиянам не нужны доллары

Россиянам не нужны доллары, правильно использовать отечественную валюту. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью проекту «ТАСС Дети», передает агентство 12 ноября.

С его слов, граждане РФ не должны переводить свои накопления в валюту, лучше воспользоваться облигациями федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений.

«Если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — подчеркнул министр финансов.

Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что Россия не отказывается от доллара. По его мнению, стране отказали в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей, он назвал это глупостью властей США.