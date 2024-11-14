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Бизнес Общество В Банке России прокомментировали рост цен на сливочное масло. За ним наблюдают

В Банке России прокомментировали рост цен на сливочное масло. За ним наблюдают

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45 комментариев

Центральный банк следит за изменением цен на товары-маркеры, которые граждане покупают на регулярной основе, и может реагировать, в том числе с помощью ключевой ставки, на вторичные эффекты, которые они вызывают. Об этом 14 ноября сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган, отвечая на вопрос «Фонтанки» о вкладе скачка цен на сливочное масло в инфляцию и возможной реакции регулятора на это.

«Мы следим за так называемыми товарами-маркерами, которые граждане регулярно потребляют, но при этом таргетируем динамику общего уровня цен в стране. То есть мы понятно, что не можем влиять на динамику отдельных товаров и услуг в стране, как не можем управлять погодой, природой, и всегда будет ситуация, когда цены на товары будут расти, — сказал он. — Но, что важно отметить, если мы сделаем статистический анализ, то увидим — когда в целом инфляция низкая, то колебания цен на отдельные товары тоже ниже, чем когда общий уровень цен и их динамика более высокая. Поэтому когда инфляция будет у цели 4%, колебания даже на отдельных рынках будут менее существенные, чем мы сейчас наблюдаем».

При этом он отметил, что в нынешней ситуации, когда в стране и так высокое инфляционное давление, подобные скачки цен на отдельные, чувствительные для населения продукты могут создавать проблемы. Например, еще больше «раскручивать» инфляционные ожидания.

«То есть, видя, что растут цены на конкретный товар, который для вас важен, вы начинаете это экстраполировать на всю корзину, считая, что все товары и услуги, которые вы купите в этой стране, будут дорожать такими же темпами, а может и больше. И это, при прочих равных, мотивирует вас здесь и сейчас больше покупать, нежели откладывать и сберегать часть наших средств, — объяснил он. — Поэтому в условиях, когда инфляционные ожидания не заякорены, такие повышенные скачки, конечно, могут создавать вторичные эффекты, и вот на эти вторичные эффекты Центральный банк тоже может реагировать».

Ганган напомнил, что в последнем резюме обсуждения ключевой ставки Банк России обратил особое внимание на динамику инфляционных ожиданий, которые сильно повысились и тормозят возвращение инфляции к цели.

Рост цен на сливочное масло в России начал ускоряться с августа и в октябре достиг таких значений, что это заметили не только потребители, но и регулирующие органы. Чтобы восполнить дефицит на полках магазинов, продукт стали поставлять из ОАЭ и Турции. В конце октября вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил ведомствам стабилизировать цены на продовольствие в течение двух недель. 13 ноября ФАС отчиталась, что на территории 21 региона заключены соглашения по сдерживанию цен на масло. Петербурга среди этих субъектов нет.

Годом ранее страна наблюдала стремительное подорожание яиц и куриного мяса, которое связывали со снижением объемов производства. Цены также пытались стабилизировать с помощью импорта и соглашений о сдерживании. По данным Росстата на октябрь, яйца в стране за месяц подорожали на 1,4%, но с начала года подешевели на 18,5%.

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Комментарии
45
Barmaley_5e4d0211d3423
1 час
Большой пакет попкорна на коленях и наблюдают ...
Игорь Протасов
45 минут
Тут уж либо геополитика, либо масло...
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