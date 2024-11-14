«Из автомата стрелять умеете?» Как силовики на Апрашке суету наводили

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







Грязно-серое небо, противный моросящий дождь, обшарпанные корпуса архитектурного комплекса и неприкрытая нагота пластмассовых манекенов — такой Апрашка встретила корреспондентов «Фонтанки» 14 ноября. Утром продавцы сновали туда-сюда с тележками, а в воздухе парил запах выпечки и еще какой-то непонятной еды. С пейзажем слились пенсионеры, которые с экспертным видом изучали товар, прицениваясь. Издалека послышалось громкое: «Слышали, Трамп победил?!» Как будто для рынка это имеет какое-то значение.

Но около одиннадцати часов атмосфера на Апраксином дворе резко изменилась. Торговцы начали шушукаться, напряжение, казалось, можно было накалывать на вилку. Рынок со всех сторон окружил спецтранспорт, а на территорию зашли крепкие ребята в бронежилетах и масках. Росгвардия вместе с полицейским ОМОНом поделили Апрашку на сектора. Рейд начался.

1 из 21 Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

17 сентября второй отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК возбудил уголовное дело об организации незаконной миграции. Фигуранты рассказали, что фиктивно регистрировали иностранцев, которые работают на Апраксином дворе. Собственно, их и искали 14 ноября силовики. Вместе с СК и полицией на рынок приехали представители МЧС, Роспотребнадзора, военкомата. Проверяли все: основания въезда, регистрацию, постановку на воинский учет. Мигранты, у которых был некомплект документов, отправлялись к автозаку. Некоторые, после успешной для себя проверки в автобусе, во второй раз нарывались на омоновцев и снова шли «сдаваться». Спорить они не решались.

В автозаке стало плохо гражданину Китая. Молодой человек вышел на улицу с лицом зелено-лилового цвета, придерживая рот рукой. За ним семенила обеспокоенная женщина, обоих сопровождал полицейский. Не говорящая по-русски иностранка перешла на язык касаний. Она цеплялась за локоть полицейского. Тот в итоге вспылил и повысил голос: «Да хватит меня трогать!» Смутившись, она отстранилась.

Источник: Олеся Михайлова / «Фонтанка.ру»

«Шалом!» — высокий гвардеец заходит в магазин искусственных цветов. Парни в хаки на пестром фоне бессмертной растительности выглядят как готовый сюжет для какого-нибудь модного арта. Проверяет документы: «Афганистан? Из автомата стрелять умеете? В каком году паспорт получали? Не помните — ну пойдемте проверим. Надевайте куртку, закрывайте магазин, тут недалеко». Омоновец засыпает торговца вопросами как из калаша.

В одном из помещений встречаем молодого человека. Он говорит, что студент. Пытается объяснить, что учится в институте на Бухарестской. «Не знаю такого института, пойдешь с нами. Не заставляй меня за собой бежать».

Гвардеец дает мне подержать «студень» и оставляет с молодым иностранцем на лестнице, а сам идет проверять помещение за стенкой. Как только его фигура исчезает в дверном проеме, студент дает деру по лестнице. Я не знаю, что мне делать, у меня в руках остался его единственный документ. Гвардеец возвращается, мигранта нет. «Сам ушел? Вот жаба. Упустила студента, Олеся!» — ругает меня мой сопровождающий. Мне остается промычать что-то нечленораздельное. Не бежать же мне за ним. Смотрю в студенческий билет — Балтийский центр международного образования. Ясно.

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







На улице омоновцев смиренно ждет афганец. «Часто вас проверяют теперь?» — спрашиваю. Невысокий мужчина лет под 50 заискивающе отвечает, видимо учуяв во мне ревизора: «Да нормально, все правильно, так и нужно. Нужно знать, кто мы. У нас, афганцев, все по закону, никто не бегает. Бегают таджики всякие. Нужно еще чаще проверять».

Постепенно Апрашка вымирает. Очереди только у автозаков, припаркованных по углам рынка. Темноволосые мужчины стоят на улице в ожидании своей очереди на проверку. Все молчат или говорят очень тихо. Вместе с продавцами исчезают и покупатели.

Мы с омоновцами стоим кружком, ребята курят и обсуждают, у кого ботинки чище и у кого сегодня так-то выходной. К нам подходит пара юношей: «У вас что, рейд? И где нам теперь кроссовки купить, вы всех торгашей позабирали». Смеясь, они отходят искать паль в закоулках, до которых еще не добрались парни в брониках.

У одного из магазинов сидит женщина. Она задумчиво курит и все время гладит служебную немецкую овчарку. Пса зовут Степан Дмитриевич, его специализация — взрывчатка, в полиции он уже семь лет. Скоро пенсия. Степе нравится внимание. Я тоже спрашиваю разрешения почесать его за ухом. В итоге Дмитрич начинает давить на меня своим крупом и искать кожаным носом мою руку снова и снова. Ну что за чудесный пес! Задумчивая русская женщина без особой надежды и энтузиазма обращается к редким прохожим: «Парки, дубленки, скидка на мех. Зайдите ко мне».

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







Но покупатели не идут. Очевидно, их отпугивают сотрудники спецполка с внушительными инструментами для вскрытия дверей. У одного тяжеленная кувалда, у другого каких-то неимоверных размеров гвоздодер, у третьего — гидравлический силовой модуль. «Ну что, будете что-то вскрывать?» — интересуемся. «Да не, это так, для устрашения», — отвечают они со смешком.