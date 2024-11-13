Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

5 м/c,

ю-з.

 762мм 89%
Подробнее
2 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Лурье против лже-Беглова
Наташа Королева дает показания
Малый бизнес и "Честный знак"
Дом Радио
За ЗСД заплатят досрочно
Лекарства нельзя водителям
Штрафы на платных дорогах
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Петербурге нетрезвый водитель на машине подруги снова устроил гонки с полицией

В Петербурге нетрезвый водитель на машине подруги снова устроил гонки с полицией

2 404
7 комментариев

Очередная ночная погоня за нетрезвым водителем произошла на этот раз в Красногвардейском районе Петербурга в ночь на 13 ноября. Разбив машину, мужчина попытался удрать от инспекторов ГАИ на своих двоих, но те оказались быстрее.

По предварительной информации, 28-летний уроженец Вологодской области взял Peugeout у подруги и отправился колесить по ночному городу. Права он при этом не получал, а машина оказалась снятой с учета, пишет «Дорожный инспектор».

Требование об остановке водитель проигнорировал и пустился наутек. Обошлось без табельного оружия, но мужчина успел проехать по тротуару и на красный, в итоге врезавшись в припаркованный автомобиль. От освидетельствования он отказался, несмотря на признаки наркотического опьянения.

Водитель получил протоколы за отказ от освидетельствования, неостановку, проезд на запрещающий сигнал и движение по тротуару. Автомобиль увезли на спецстоянку, а водителя — в отдел полиции.

История очень напоминает недавнюю погоню за «Фордом» на Пискаревском проспекте, где инспекторам пришлось стрелять по колесам, после чего нарушитель протаранил припаркованные машины. Мужчина был в четыре раза пьянее допустимого. Гонки с полицией он устроил на автомобиле сожительницы. В салоне была новая подруга, по предварительным данным, также нетрезвая.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
2 часа
Как говориться , можно вывести девушку/юношу из деревни, но вывести деревню из селянина)))) тяжело гостю культурной столицы привыкнуть к тому, что в ней в отличии от деревни, пьяным на незарегистрированной машине не поездить, здесь ещё полиция в наличии)))
Гость
2 часа
Этих и на донорство не пустить... И на СВО не отправить...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
В Санкт-Петербурге эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего сдают в трейд-ин
13 ноября, 14:48
Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-01
13 ноября, 14:20
В жилом квартале Respect возводится пятый этаж
13 ноября, 13:30
В квартале «Окла» появилось игровое оборудование известной фирмы
13 ноября, 13:01
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40