В Петербурге нетрезвый водитель на машине подруги снова устроил гонки с полицией

Очередная ночная погоня за нетрезвым водителем произошла на этот раз в Красногвардейском районе Петербурга в ночь на 13 ноября. Разбив машину, мужчина попытался удрать от инспекторов ГАИ на своих двоих, но те оказались быстрее.

По предварительной информации, 28-летний уроженец Вологодской области взял Peugeout у подруги и отправился колесить по ночному городу. Права он при этом не получал, а машина оказалась снятой с учета, пишет «Дорожный инспектор».

Требование об остановке водитель проигнорировал и пустился наутек. Обошлось без табельного оружия, но мужчина успел проехать по тротуару и на красный, в итоге врезавшись в припаркованный автомобиль. От освидетельствования он отказался, несмотря на признаки наркотического опьянения.

Водитель получил протоколы за отказ от освидетельствования, неостановку, проезд на запрещающий сигнал и движение по тротуару. Автомобиль увезли на спецстоянку, а водителя — в отдел полиции.

История очень напоминает недавнюю погоню за «Фордом» на Пискаревском проспекте, где инспекторам пришлось стрелять по колесам, после чего нарушитель протаранил припаркованные машины. Мужчина был в четыре раза пьянее допустимого. Гонки с полицией он устроил на автомобиле сожительницы. В салоне была новая подруга, по предварительным данным, также нетрезвая.