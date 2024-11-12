В полиции показали искромётный финал погони за «Фордом» на севере Петербурга. Водитель был не один

Источник: Официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

С юга на север Петербурга промчал водитель «Форда» с полицией на хвосте. Погоня закончилась аварией, которой предшествовала стрельба.

Оперативные кадры 12 ноября опубликовало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Первую попытку остановить «Форд Фьюжн» инспекторы ДПС предприняли в Пушкинском районе около половины второго часа ночи 10 ноября.

Неоднократные требования об остановке водитель не услышал. Глух он был и к предупреждению о стрельбе.

На пересечении Пискарёвского и Шафировского проспектов сотрудник ДПС выстрелил в воздух, а потом начал стрелять по колёсам. На опубликованных полицией кадрах видно, как «Форд» с искрами летит через газон и таранит припаркованные машины.

Водитель — 37-летний приезжий — получил протоколы за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев, неостановку и пьяную езду без прав.

По информации «Дорожного инспектора», мужчина был в четыре раза пьянее допустимого. Гонки с полицией он устроил на автомобиле гражданской жены. В салоне была новая подруга, по предварительным данным, также нетрезвая.