Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, дождь

ощущается как +1

4 м/c,

ю-з.

 770мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85
Реставрация Дома Бака
Лекарства нельзя водителям
Дом Радио
Штрафы на платных дорогах
Новый глава комздрава
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В полиции показали искромётный финал погони за «Фордом» на севере Петербурга. Водитель был не один

В полиции показали искромётный финал погони за «Фордом» на севере Петербурга. Водитель был не один

3 662
11 комментариев

С юга на север Петербурга промчал водитель «Форда» с полицией на хвосте. Погоня закончилась аварией, которой предшествовала стрельба.

Оперативные кадры 12 ноября опубликовало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Первую попытку остановить «Форд Фьюжн» инспекторы ДПС предприняли в Пушкинском районе около половины второго часа ночи 10 ноября.

Неоднократные требования об остановке водитель не услышал. Глух он был и к предупреждению о стрельбе.

На пересечении Пискарёвского и Шафировского проспектов сотрудник ДПС выстрелил в воздух, а потом начал стрелять по колёсам. На опубликованных полицией кадрах видно, как «Форд» с искрами летит через газон и таранит припаркованные машины.

Водитель — 37-летний приезжий — получил протоколы за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев, неостановку и пьяную езду без прав.

По информации «Дорожного инспектора», мужчина был в четыре раза пьянее допустимого. Гонки с полицией он устроил на автомобиле гражданской жены. В салоне была новая подруга, по предварительным данным, также нетрезвая.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
VKuser15335355
2 часа
Почему 15 суток не дали?
Zet
2 часа
а он мог и людей сбить... зачем так долго с ним церемонились?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
ТОП 5
Новости компаний
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00