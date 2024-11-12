Водитель таранил припаркованные машины, уходя от полицейских пуль в Петербурге. Рядом сидела новая подруга

Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить водителя в Калининском районе Петербурга. В скорости с сотрудниками ДПС он состязался на машине подруги, но компанию составляла другая. Подробности 11 ноября сообщил «Дорожный инспектор».

«Форд» привлек внимание инспекторов ДПС, которые несли службу на Софийской улице, в ночь на 10 ноября. Водителя попытались остановить для проверки документов, но сделать это оказалось не так просто.

По требованию машина не остановилась. Ее преследовали по КАД, на Пискаревском проспекте полицейские применили табельное оружие.

Финал погони был эффектным. Водитель не справился с управлением и протаранил автомобили, припаркованные в «кармане».

Из-за руля достали 37-летнего мужчину — без прав, страховки и в четыре раза пьянее допустимого. Выходной он отмечал с коньяком и новой подругой, которая села в машину во Фрунзенском районе. «Форд», как выяснилось, принадлежит гражданской жене.