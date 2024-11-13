Суд в Петербурге арестовал водителя мусоровоза, раздавившего насмерть женщину в Дровяном переулке

Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Отмечается, что во время избрания меры пресечения Худайкулов и его адвокат просили у судьи домашний арест или запрет определенных действий.

Согласно материалам дела, Худайкулов раздавил женщину около 9 утра 12 ноября. Он ехал на мусоровозе М33-22 по проспекту Римского-Корсакова от улицы Володи Ермака в сторону Английского проспекта. В тот момент было светло, видимость не была ограничена, однако дорога была мокрая. Поворачивая на Дровяной переулок, обвиняемый двигался со скоростью 20–30 км/ч, которая, по версии следствия, не обеспечила ему возможность постоянного контроля за движением. Во время поворота водитель мусоровоза не убедился в безопасности своего маневра, не снизил скорость, не пропустил пешехода на переходе и наехал на него. 60-летняя женщина погибла на месте.