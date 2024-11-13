Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +1

4 м/c,

ю-з.

 764мм 91%
Подробнее
7 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Лурье против лже-Беглова
Наташа Королева дает показания
Малый бизнес и "Честный знак"
Дом Радио
За ЗСД заплатят досрочно
Лекарства нельзя водителям
Штрафы на платных дорогах
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Суд в Петербурге арестовал водителя мусоровоза, раздавившего насмерть женщину в Дровяном переулке

Суд в Петербурге арестовал водителя мусоровоза, раздавившего насмерть женщину в Дровяном переулке

1 467
6 комментариев

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал водителя мусоровоза, сбившего насмерть женщину на пешеходном переходе в Дровяном переулке. Азиз Худайкулов пробудет под стражей до 11 января, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в среду, 13 ноября.

Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Отмечается, что во время избрания меры пресечения Худайкулов и его адвокат просили у судьи домашний арест или запрет определенных действий.

Согласно материалам дела, Худайкулов раздавил женщину около 9 утра 12 ноября. Он ехал на мусоровозе М33-22 по проспекту Римского-Корсакова от улицы Володи Ермака в сторону Английского проспекта. В тот момент было светло, видимость не была ограничена, однако дорога была мокрая. Поворачивая на Дровяной переулок, обвиняемый двигался со скоростью 20–30 км/ч, которая, по версии следствия, не обеспечила ему возможность постоянного контроля за движением. Во время поворота водитель мусоровоза не убедился в безопасности своего маневра, не снизил скорость, не пропустил пешехода на переходе и наехал на него. 60-летняя женщина погибла на месте.

По данным «Фонтанки», погибшая предположительно жила рядом с местом аварии. Она работала врачом-фтизиатром. Судя по информации на профильных сайтах, стаж врача — 27 лет.

Водитель работал в АО «Спецтранс». В компании нашему изданию рассказали, что перед началом смены водитель прошел медицинское обследование, был трезв и допущен к работе. Автомобиль MAN также прошел техосмотр перед рейсом и был в исправном состоянии. В начале ноября автомобиль прошел плановое техническое обслуживание. «Работа водителя мусоровоза — невероятно сложный труд в мегаполисах: водители маневрируют в условиях плотной застройки, запаркованности дворов и узких подъездов. К сожалению, ДТП случаются, в том числе с трагическим исходом», — сказали в «Спецтрансе».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Водитель Мусоровоз Смерть Петербург Арест
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Митя Антонов
16 минут
Не тех сажают. Такими посадками никто и ничего не исправит.
Гость
14 минут
Пешеходы переходят дорогу,как будто сохранились сначала,правила им надо тоже изучать!!!!! Где чётко написано,ПЕШЕХОД ДОЛЖЕН УБЕДИТЬСЯ ЧТО ЕГО ПРОПУСКАЮТ!!!!!!! А они несуться как будто им все должны!!!!!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
В Санкт-Петербурге эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего сдают в трейд-ин
13 ноября, 14:48
Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-01
13 ноября, 14:20
В жилом квартале Respect возводится пятый этаж
13 ноября, 13:30
В квартале «Окла» появилось игровое оборудование известной фирмы
13 ноября, 13:01
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40