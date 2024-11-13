Суд в Петербурге арестовал водителя мусоровоза, раздавившего насмерть женщину в Дровяном переулке

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал водителя мусоровоза, сбившего насмерть женщину на пешеходном переходе в Дровяном переулке. Азиз Худайкулов пробудет под стражей до 11 января, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в среду, 13 ноября.
Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Отмечается, что во время избрания меры пресечения Худайкулов и его адвокат просили у судьи домашний арест или запрет определенных действий.
Согласно материалам дела, Худайкулов раздавил женщину около 9 утра 12 ноября. Он ехал на мусоровозе М33-22 по проспекту Римского-Корсакова от улицы Володи Ермака в сторону Английского проспекта. В тот момент было светло, видимость не была ограничена, однако дорога была мокрая. Поворачивая на Дровяной переулок, обвиняемый двигался со скоростью 20–30 км/ч, которая, по версии следствия, не обеспечила ему возможность постоянного контроля за движением. Во время поворота водитель мусоровоза не убедился в безопасности своего маневра, не снизил скорость, не пропустил пешехода на переходе и наехал на него. 60-летняя женщина погибла на месте.
По данным «Фонтанки», погибшая предположительно жила рядом с местом аварии. Она работала врачом-фтизиатром. Судя по информации на профильных сайтах, стаж врача — 27 лет.
Водитель работал в АО «Спецтранс». В компании нашему изданию рассказали, что перед началом смены водитель прошел медицинское обследование, был трезв и допущен к работе. Автомобиль MAN также прошел техосмотр перед рейсом и был в исправном состоянии. В начале ноября автомобиль прошел плановое техническое обслуживание. «Работа водителя мусоровоза — невероятно сложный труд в мегаполисах: водители маневрируют в условиях плотной застройки, запаркованности дворов и узких подъездов. К сожалению, ДТП случаются, в том числе с трагическим исходом», — сказали в «Спецтрансе».
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