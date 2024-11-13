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Происшествия Мусоровоз в центре Петербурга раздавил врача с 27-летним стажем

Мусоровоз в центре Петербурга раздавил врача с 27-летним стажем

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52 комментария

Женщина, которую раздавил мусоровоз в Адмиралтейском районе Петербурга, вероятнее всего жила рядом с местом аварии. Пока она числится неопознанной, но при себе у погибшей были документы.

У женщины нашли нашли паспорт на имя 60-летней жительницы Коломны, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 ноября. Она работала врачом-фтизиатром. Судя по информации на профильных сайтах, стаж врача 27 лет. Несколько лет назад отзывы с благодарностями оставляли пациенты туберкулёзной больницы в Павловске. В последнее время фтизиатр вела приём в противотуберкулёзном диспансере в центре города.

Авария случилась у дома № 12 в Дровяном переулке накануне около девяти часов утра. Судя по видео, женщина переходила дорогу по «зебре», когда с проспекта Римского-Корсакова повернул мусоровоз. Предположительно, MAN переехал её тремя колёсами, буквально раздавив голову.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло смерть по неосторожности. Расследование контролирует прокуратура. В изоляторе временного содержания 40-летний водитель — сотрудник АО «Спецтранс». В этом году его один раз штрафовали за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. Штраф оплачен.

В пресс-службе компании-оператора сообщали, что водитель был трезв, перед началом смены он прошёл медосвидетельствование. MAN исправен.

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Комментарии
53
GRAY
1 час
Мусоровоз раздавил пешехода на обозначенном разметкой и знаками пешеходном переходе. Водитель был трезвым при выезде на линию. Вся остальная информация в данном материале - мусор! Стаж работы врачом не прибавляет осторожности на дороге, а контроль перед выходом на линию - не гарантия того, что "в процессе работы" водитель не накатит чекушку! Сам видел, как водитель закинул мусор из нескольких контейнеров в мусоровоз, потом достал из-за спинки сиденья бутылочку, выпил её и сел за руль! На моё замечание "как же так" он ответил: сил нет, как мусор воняет!
Mazzzz
1 час
Мои соболезнования… Не легкая и опасная работа и такая нелепая и страшная смерть .
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