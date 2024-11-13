Мусоровоз в центре Петербурга раздавил врача с 27-летним стажем

Женщина, которую раздавил мусоровоз в Адмиралтейском районе Петербурга, вероятнее всего жила рядом с местом аварии. Пока она числится неопознанной, но при себе у погибшей были документы.

У женщины нашли нашли паспорт на имя 60-летней жительницы Коломны, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 ноября. Она работала врачом-фтизиатром. Судя по информации на профильных сайтах, стаж врача 27 лет. Несколько лет назад отзывы с благодарностями оставляли пациенты туберкулёзной больницы в Павловске. В последнее время фтизиатр вела приём в противотуберкулёзном диспансере в центре города.

Авария случилась у дома № 12 в Дровяном переулке накануне около девяти часов утра. Судя по видео , женщина переходила дорогу по «зебре», когда с проспекта Римского-Корсакова повернул мусоровоз. Предположительно, MAN переехал её тремя колёсами, буквально раздавив голову.

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