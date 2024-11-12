«К сожалению, ДТП случаются». Водитель сбившего женщину мусоровоза был трезв и прошел медобследование

Водитель и представители компании-оператора АО «Спецтранс» оказывают всестороннее содействие расследованию аварии на Римского-Корсакова, где мусоровоз переехал женщину. Об этом 12 ноября сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия.
Там подчеркнули, что перед началом смены водитель прошел медицинское обследование, был трезв и допущен к работе. Автомобиль MAN также прошел техосмотр перед рейсом и был в исправном состоянии. В начале ноября автомобиль прошел плановое техническое обслуживание.
«В Петербурге ежедневно на линии работают порядка 400 мусоровозов, которые объезжают 28 тысяч адресов. Работа водителя мусоровоза — невероятно сложный труд в мегаполисах: водители маневрируют в условиях плотной застройки, запаркованности дворов и узких подъездов. К сожалению, ДТП случаются, в том числе с трагическим исходом», — уточнили в «Спецтрансе», добавив, что выражают глубокие соболезнования близким погибшей.
Судя по записи с камеры, женщина переходила Дровяной переулок по «зебре». Перед тем как ступить на дорогу, она убедилась, что машин нет. В этот момент с Римского-Корсакова резко повернул 40-летний водитель мусоровоза. Предположительно, пострадавшую переехало тремя колесами. Многотонная машина буквально раздавила женщине голову. Она скончалась на месте.
Сразу после случившегося водитель выбежал на помощь женщине, только вот помогать уже было некому. Он сел на корточки, а затем позвонил по 112. Полиция проводит проверку.
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