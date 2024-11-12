«К сожалению, ДТП случаются». Водитель сбившего женщину мусоровоза был трезв и прошел медобследование

Источник: «Фонтанка.ру»







Водитель и представители компании-оператора АО «Спецтранс» оказывают всестороннее содействие расследованию аварии на Римского-Корсакова, где мусоровоз переехал женщину. Об этом 12 ноября сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия.

Там подчеркнули, что перед началом смены водитель прошел медицинское обследование, был трезв и допущен к работе. Автомобиль MAN также прошел техосмотр перед рейсом и был в исправном состоянии. В начале ноября автомобиль прошел плановое техническое обслуживание.

«В Петербурге ежедневно на линии работают порядка 400 мусоровозов, которые объезжают 28 тысяч адресов. Работа водителя мусоровоза — невероятно сложный труд в мегаполисах: водители маневрируют в условиях плотной застройки, запаркованности дворов и узких подъездов. К сожалению, ДТП случаются, в том числе с трагическим исходом», — уточнили в «Спецтрансе», добавив, что выражают глубокие соболезнования близким погибшей.

Судя по записи с камеры, женщина переходила Дровяной переулок по «зебре». Перед тем как ступить на дорогу, она убедилась, что машин нет. В этот момент с Римского-Корсакова резко повернул 40-летний водитель мусоровоза. Предположительно, пострадавшую переехало тремя колесами. Многотонная машина буквально раздавила женщине голову. Она скончалась на месте.

Источник: «Фонтанка.ру»

Сразу после случившегося водитель выбежал на помощь женщине, только вот помогать уже было некому. Он сел на корточки, а затем позвонил по 112. Полиция проводит проверку.