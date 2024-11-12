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Происшествия Раздавило голову: момент наезда мусоровоза на женщину в Адмиралтейском районе попал на видео

Раздавило голову: момент наезда мусоровоза на женщину в Адмиралтейском районе попал на видео

9 029
48 комментариев

Кадры утренней аварии на пересечении Римского-Корсакова и Дровяного переулка оказались в распоряжении «Фонтанки» 12 ноября.

Судя по записи, женщина переходила Дровяной переулок по «зебре». Перед тем, как ступить на дорогу, она убедилась, что машин нет. В этот момент с Римского-Корсакова резко повернул 40-летний водитель мусоровоза. Предположительно, пострадавшую переехало тремя колесами. Многотонная машина буквально раздавила женщине голову. Она скончалась на месте.

Сразу после случившегося водитель выбежал на помощь женщине, только вот помогать уже было некому. Он сел на корточки, а затем позвонил по 112.

Оператором по вывозу отходов выступает АО «Спецтранс». «Фонтанка» обратилась в предприятие за комментарием.

Полиция проводит проверку.

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Комментарии
48
Zet
55 минут
на этом видео ничего нет
NSE
38 минут
И где женщина? Кроме машины, ничего нет.
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