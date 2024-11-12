Раздавило голову: момент наезда мусоровоза на женщину в Адмиралтейском районе попал на видео

Кадры утренней аварии на пересечении Римского-Корсакова и Дровяного переулка оказались в распоряжении «Фонтанки» 12 ноября.

Источник: «Фонтанка.ру»

Судя по записи, женщина переходила Дровяной переулок по «зебре». Перед тем, как ступить на дорогу, она убедилась, что машин нет. В этот момент с Римского-Корсакова резко повернул 40-летний водитель мусоровоза. Предположительно, пострадавшую переехало тремя колесами. Многотонная машина буквально раздавила женщине голову. Она скончалась на месте.

Сразу после случившегося водитель выбежал на помощь женщине, только вот помогать уже было некому. Он сел на корточки, а затем позвонил по 112.

Оператором по вывозу отходов выступает АО «Спецтранс». «Фонтанка» обратилась в предприятие за комментарием.

Полиция проводит проверку.