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Происшествия Мусоровоз переехал женщину в Дровяном переулке

Мусоровоз переехал женщину в Дровяном переулке

6 934
26 комментариев

Водитель мусоровоза наехал на женщину, которая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода, об этом 12 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В результате ДТП пострадавшая погибла на месте.

Инцидент произошел около 9:20 у дома 12 в Дровяном переулке. Полиция проводит проверку.

Это второе смертельное ДТП этим утром с участием пешехода. Ранее «Фонтанка» сообщала о происшествии в Центральном районе. По данным полиции, женщина шла на красный сигнал светофора.

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Комментарии
26
AndrewBarsik
2 часа
В комментариях к предыдущей новости про гибель пешехода слишком многие стали спорить со мной, не поверив мне, что кошмар с безнаказанным истреблением пешеходов в Санкт-Петербурге будет только усиливаться. Вселенная услышала и возразила им. Я повторю: убийство в России стало совершенно безнаказанным, более того, оно стало поощряемым и социально одобряемым деянием.
264044681
1 час
от этих мусоровозов и так шарахаюсь, вечно в мобилах смски строчат, а теперь ещё и в городе >.
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