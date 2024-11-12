Мусоровоз переехал женщину в Дровяном переулке

Водитель мусоровоза наехал на женщину, которая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода, об этом 12 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В результате ДТП пострадавшая погибла на месте.
Инцидент произошел около 9:20 у дома 12 в Дровяном переулке. Полиция проводит проверку.
Это второе смертельное ДТП этим утром с участием пешехода. Ранее «Фонтанка» сообщала о происшествии в Центральном районе. По данным полиции, женщина шла на красный сигнал светофора.
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