Мусоровоз переехал женщину в Дровяном переулке

Водитель мусоровоза наехал на женщину, которая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода, об этом 12 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В результате ДТП пострадавшая погибла на месте.

Источник: «Фонтанка.ру»







Инцидент произошел около 9:20 у дома 12 в Дровяном переулке. Полиция проводит проверку.

Это второе смертельное ДТП этим утром с участием пешехода. Ранее «Фонтанка» сообщала о происшествии в Центральном районе. По данным полиции, женщина шла на красный сигнал светофора.