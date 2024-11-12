В центре Петербурга насмерть сбили девушку-пешехода

На пешеходном переходе в Центральном районе Петербурга утром 12 ноября насмерть сбили пешехода. Тело накрыли тканью.

Источник: Яндекс.Карты







Авария случилась на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля. «Черная гранта сбила девушку насмерть», — написал читатель «Фонтанки», поделившись кадрами с места происшествия.

К месту ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции и реанимации, территорию огородили. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», с 7:30 утра на перекрестке образовалась плотная пробка, со слов автомобилистов, для проезда в сторону Невского проспекта свободен только правый ряд.

Обстоятельства аварии устанавливаются.