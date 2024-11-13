СК увидел теракт за взрывом машины военного в Севастополе

Уголовное дело по двум статьям возбуждено после взрыва на улице Тараса Шевченко в Севастополе, в результате которого 13 ноября погиб военный. Под его автомобиль прикрепили взрывчатку.
Как сообщили в Следственном комитете России, случившееся квалифицировали как незаконный оборот взрывчатых веществ и теракт, который был совершён в отношении военнослужащего.
По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. Оно было прикреплено к днищу автомобиля. На опубликованных в местных телеграм-каналах кадрах видно, что дыра в машине зияет со стороны водителя.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что взрыв прогремел незадолго до десяти часов утра. Спасатели достали из искорёженной машины мужчину. Спасти его не удалось.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.