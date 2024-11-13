СК увидел теракт за взрывом машины военного в Севастополе

Уголовное дело по двум статьям возбуждено после взрыва на улице Тараса Шевченко в Севастополе, в результате которого 13 ноября погиб военный. Под его автомобиль прикрепили взрывчатку.

Как сообщили в Следственном комитете России, случившееся квалифицировали как незаконный оборот взрывчатых веществ и теракт, который был совершён в отношении военнослужащего.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. Оно было прикреплено к днищу автомобиля. На опубликованных в местных телеграм-каналах кадрах видно, что дыра в машине зияет со стороны водителя.