В Севастополе на улице Шевченко взорвался автомобиль с водителем

Водитель легкового автомобиля скончался в результате взрыва в Севастополе. Об этом 13 ноября сообщает местное издание ForPost.

Судя по кадрам, от машины осталась лишь искореженная груда металла. Люди, ставшие свидетелями случившегося, поспешили достать мужчину из салона, но приехавшие медики уже ничем не смогли ему помочь.

Причины ЧП устанавливаются. Телеграм-каналы сообщают, что за рулем автомобиля находился военный.