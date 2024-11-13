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Происшествия В Севастополе на улице Шевченко взорвался автомобиль с водителем

В Севастополе на улице Шевченко взорвался автомобиль с водителем

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8 комментариев

Водитель легкового автомобиля скончался в результате взрыва в Севастополе. Об этом 13 ноября сообщает местное издание ForPost.

Судя по кадрам, от машины осталась лишь искореженная груда металла. Люди, ставшие свидетелями случившегося, поспешили достать мужчину из салона, но приехавшие медики уже ничем не смогли ему помочь.

Причины ЧП устанавливаются. Телеграм-каналы сообщают, что за рулем автомобиля находился военный.

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Комментарии
8
264044681
49 минут
не предусмотренная производителем газификация авто ведет к непредсказуемым последствиям, увы. А у нас весь юг на газе катается
гастарбайтер
41 минута
партизаны...
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