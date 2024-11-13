«Нельзя исключать возможность диверсии». Губернатор Севастополя прокомментировал взрыв машины военнослужащего

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев стал первым официальным лицом, которое прокомментировало взрыв автомобиля на улице Тараса Шевченко. По словам главы города, сообщение о случившемся поступило на телефон службы 112 в 9:53 13 ноября.

Уже спустя 6 минут на месте были спасатели МЧС. Находившегося внутри салона водителя извлекли и передали медикам, но спасти мужчину не удалось. От полученных травм он скончался.

«Погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — отметил Развожаев.

На кадрах, опубликованных в местных телеграм-каналах, видно, что от машины осталась груда искореженного металла. В днище автомобиля со стороны водителя зияет дыра. Вероятно, эпицентр взрыва находился именно там.