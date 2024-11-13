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Происшествия «Нельзя исключать возможность диверсии». Губернатор Севастополя прокомментировал взрыв машины военнослужащего

«Нельзя исключать возможность диверсии». Губернатор Севастополя прокомментировал взрыв машины военнослужащего

2 078
4 комментария

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев стал первым официальным лицом, которое прокомментировало взрыв автомобиля на улице Тараса Шевченко. По словам главы города, сообщение о случившемся поступило на телефон службы 112 в 9:53 13 ноября.

Уже спустя 6 минут на месте были спасатели МЧС. Находившегося внутри салона водителя извлекли и передали медикам, но спасти мужчину не удалось. От полученных травм он скончался.

«Погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — отметил Развожаев.

На кадрах, опубликованных в местных телеграм-каналах, видно, что от машины осталась груда искореженного металла. В днище автомобиля со стороны водителя зияет дыра. Вероятно, эпицентр взрыва находился именно там.

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Комментарии
5
VKuser15335355
13 минут
Партизаны?
278256818
3 минуты
Сейчас у служащих в вооруженных силах, такие терки проходят, что будет неудивительно если они из-за денег друга друга мочат. Ведь через руки командования проходят просто фантастические деньги, поэтому не удивительно, что кто-то погибает.
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