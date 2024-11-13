Экс-глава ГУ связи Минобороны России признал вину в получении взятки

Начальник главного управления связи ВС РФ, генерал Вадим Шамарин признал вину в получении взятки. Как сообщают 13 ноября РИА Новости, он пошел на досудебное соглашение со следствием.

В мае этого года «Фонтанка» писала , что Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Как полагает следствие, с апреля 2016 по октябрь 2023 г. генерал получил деньги от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за общее покровительство и увеличение объемов поставляемой продукции.

Уже в сентябре стало известно об уголовном деле в отношении главы ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского. Компания поставляла некачественную технику в ряды ВС РФ, а контракты были подписаны с Шамариным.