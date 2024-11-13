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Общество Экс-глава ГУ связи Минобороны России признал вину в получении взятки

Экс-глава ГУ связи Минобороны России признал вину в получении взятки

2 558
10 комментариев

Начальник главного управления связи ВС РФ, генерал Вадим Шамарин признал вину в получении взятки. Как сообщают 13 ноября РИА Новости, он пошел на досудебное соглашение со следствием.

В мае этого года «Фонтанка» писала, что Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Как полагает следствие, с апреля 2016 по октябрь 2023 г. генерал получил деньги от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за общее покровительство и увеличение объемов поставляемой продукции.

Уже в сентябре стало известно об уголовном деле в отношении главы ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского. Компания поставляла некачественную технику в ряды ВС РФ, а контракты были подписаны с Шамариным.

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Комментарии
10
280206998
3 часа
Поэтому в войсках нету связи никакой, кроме связи половой.
282222362
3 часа
"поставляла некачественную технику в ряды ВС РФ, а контракты были подписаны с Шамариным" - а это уже прямое вредительство и снижение обороноспособности страны, боевые потери живой силы, предательство. И при этом "досудебное соглашение". Тоже на СВО генералом пойдет, вставлять палки?
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