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Происшествия Блогеру-сыроеду Лютому, заморившему ребенка голодом, накинули еще лет к сроку

Блогеру-сыроеду Лютому, заморившему ребенка голодом, накинули еще лет к сроку

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12 комментариев

Суд увеличил срок лишения свободы для блогера-сыроеда Максима Лютого на два года. Об этом 13 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Весной Лазоревский суд признал Лютого виновным в неисполнении родительских обязанностей, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к 8 годам колонии строгого режима. Апелляционная инстанция приговор изменила. Наказание усилено до 10 лет лишения свободы. Также, согласно изначальному приговору, блогер должен выплатить 100 тысяч рублей штрафа.

Судом было установлено, что 11 февраля 2023 года у Максима Лютого родился сын. Роды проходили дома, медики к этому процессу не привлекались, после новоиспеченные родители также не обращались в поликлинику. Будучи приверженцем сыроедения и всяческих альтернативных методик оздоровления, Лютый применял к сыну методику голодания и обливал холодной водой. Это привело к ослаблению организма младенца. Спустя чуть меньше месяца родители все-таки повезли ребенка к врачу, но по пути в больницу мальчик умер.

Сожительница Лютого, мать его ребенка, избежала лишения свободы и отделалась исправительными работами.

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Комментарии
12
aprahka
3 часа
Фамилия его полностью "характеризует"
Гость
3 часа
Сам себя же и наказал. Зачем было идти в поликлинику, если сам факт рождения не был зарегистрирован? Юридически никакого младенца не было. Умер - значит был слишком слаб для этой жизни. Похоронили втихушку - сделали нового. А теперь вот 10 лет чалиться будет, жизнь - считай "всё".
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