Блогеру-сыроеду Лютому, заморившему ребенка голодом, накинули еще лет к сроку

Весной Лазоревский суд признал Лютого виновным в неисполнении родительских обязанностей, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к 8 годам колонии строгого режима. Апелляционная инстанция приговор изменила. Наказание усилено до 10 лет лишения свободы. Также, согласно изначальному приговору, блогер должен выплатить 100 тысяч рублей штрафа.

Судом было установлено, что 11 февраля 2023 года у Максима Лютого родился сын. Роды проходили дома, медики к этому процессу не привлекались, после новоиспеченные родители также не обращались в поликлинику. Будучи приверженцем сыроедения и всяческих альтернативных методик оздоровления, Лютый применял к сыну методику голодания и обливал холодной водой. Это привело к ослаблению организма младенца. Спустя чуть меньше месяца родители все-таки повезли ребенка к врачу, но по пути в больницу мальчик умер.