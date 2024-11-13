Идут на всплытие. Судоходные компании Петербурга подвели итоги сезона

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Судоходные компании Петербурга в новом навигационном сезоне сумели нарастить объемы пассажироперевозок и обогнать инфляцию. Правда, опередили ее всего на 2,7 процентных пункта.

Судоходные компании Петербурга подвели предварительные итоги навигации-2024. В этом году пассажирский сезон завершился на несколько дней раньше, чем обычно, — 6 ноября. Несмотря на повышение цен на билеты в начале навигации на 8-10%, перевозчикам удалось увеличить количество перевезенных пассажиров до 4 млн человек (годом ранее было 3,7 млн) и даже на 2,7% обогнать инфляцию.

— Итоги предварительные, более подробная статистика будет готова к концу ноября, — поделился с «Фонтанкой» президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимир Родионов.

Транспортные маршруты на скоростных судах перевезли в этом сезоне 1,3 млн пассажиров, экскурсионно-прогулочные — 2,5 млн человек.

«Все подтянулись на 5-10%»

Как следует из данных СПАРК, на сегодняшний день в Петербурге зарегистрированы 77 частных компаний внутреннего водного пассажирского транспорта, однако выручку за прошлый год отразили в отчетности только 63. Стоит отметить, что год от года она динамично прирастает: по итогам 2023 года все вместе компании выручили 3,5 млрд рублей, нарастив выручку на 20% с 2022 года, и почти вдвое увеличили, если сравнивать с 2021-м (в те периоды выручка достигала 2,9 и 1,9 млрд рублей соответственно).

Совокупная чистая прибыль по итогам 2023 года достигла 588 млн рублей, хотя предыдущий закончился совокупным убытком в 81 млн рублей (главным образом за счет существенного убытка потерявшего все судозаходы Речного порта «Морской фасад» — по итогам 2022 года его убыток достиг 681 млн рублей, а в 2023-м компания сократила потери до 8,1 млн рублей).

Лидирующие позиции на рынке речных пассажирских перевозок занимает ООО «Нева Тревел Компани» (выручка 538,9 млн рублей за 2023 год, чистая прибыль 72,9 млн рублей). Компания работает с 1995 года, 80% доли владеет Юрий Набатов, еще 20% — у Набатова Андрея Юрьевича. Флот «Нева Тревел Компани» насчитывает порядка 40 судов. В этом году компания ввела в эксплуатацию три новых катамарана: два скоростных проекта «Котлин» («Форт Александр I» и «Форт Тотлебен») и один — проекта «Соммерс» («Бастион»). В операционном управлении у компании и теплоход «Чайка», единственный в РФ, который работает на сжиженном природном газе и обслуживает маршрут до причала вблизи «Лахта Центра».

Как поделились в компании, третий год подряд «Нева Тревел» завершила сезон с рекордными показателями.

— С апреля по ноябрь этого года услугами компании воспользовалось более 1,3 млн человек, — рассказали там.

Вторую позицию по масштабам бизнеса занимает «Петергоф экспресс» (250 млн выручки за прошлый год, чистой прибыли — 6,9 млн), в равных долях компанией владеют Елена Воронова и Анна Кузнецова. На вооружении у «Петергоф экспресса» 7 метеоров. В этом сезоне они возили туристов в Кронштадт, Петергоф и Крепость Орешек, возродили и давно забытый маршрут, соединяющий Васильевский остров с Петергофом.

Замыкает тройку лидеров по размеру выручки компания «Невская линия отдыха» — (247 млн рублей, чистая прибыль — 29,3 млн за 2023 год). На рынке пассажирских перевозок она работает с 2016 года, 98% доли владеет Андрей Кузнецов, еще 2% — у Александра Воронова. Флот компании — 10 пассажирских теплоходов, которые работают в режиме ресторанов и ежедневно совершают гастрокруизы.

Оперативно получить комментарий от компаний не удалось, однако за всех конкурентов ответил заместитель президента ассоциации Юрий Набатов:

— Относительно прошлого года увеличение объема перевозок у коллег в среднем на 5-10%.

Испытали «Канарейку»

Никто из перевозчиков, кроме «Нева Тревел», в этом году свой флот не обновил, рассказали в ассоциации. Первое судно с электрическим двигателем «Канарейка», созданное верфью Emperium в Отрадном специально для прогулок и экскурсий по рекам и каналам Петербурга, судовладельцы, отметили в ассоциации, восприняли скептически.

— Дело в том, что заряд батареи «Канарейки» рассчитан на 12 часов, а у нас суда на реках и каналах работают по 16 часов непрерывно. А заряжаться негде. Это может быть интересно только как входной билет в мир преференций со стороны города, — говорят перевозчики.

«Канарейка» — это модернизированная электроверсия дизельного судна «Мойка 2.0» длиной 16,5 м, шириной 4 и высотой 2,45. В этом году его испытали в тестовом режиме, а уже на следующий год для перевозки пассажиров планируют запустить два таких судна. Планируемая мощность предприятия — до 60 судов в год.

Туристы ждут перемен

Ассортимент туристических маршрутов особо не изменился, в основном это экскурсии и прогулки по центру города, плюс маршруты в Петергоф и Кронштадт. Хотя, как отмечают в отрасли, новых локаций перевозчики очень ждут.

— Нужны новые точки притяжения для туристов. Одно из ожидаемых направлений — «Лахта Центр», Горское направление тоже перспективное, ждем, когда там построят комплекс. Как Кронштадт стал доступным благодаря «Острову фортов», маршрут стал пользоваться большим спросом, — отметил Родионов.

Количество причалов в городе с прошлого года осталось неизменным: 19 городских (по данным Агентства внешнего транспорта) и более 100 арендуют судовладельцы.

А перевозчики уже дождались

Самое важное событие этого сезона, отметили в ассоциации, — удалось добиться внесения изменений в Водный кодекс.

— Надеюсь, что с 1 марта следующего года аукционы для наших судовладельцев не будут проводиться, а будет заключаться договор водопользования на основании договора аренды участка набережной, — рассказал «Фонтанке» Владимир Родионов.

Как рассказал Родионов, упрощение процедуры, за которое боролись с 2006 года, позволит избавиться от компаний, которые демпингуют во время аукциона, а в итоге предоставляют услугу не сами, а пересдают суда как посредники. Дело осталось за малым — дождаться, что к навигации 2025 года Минприроды подробно распишет нормативно-правовые акты и нюансы процедуры заключения договоров.