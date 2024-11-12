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Общество В Абхазии хотят отменить должности премьера и министров. Там правят Конституцию

В Абхазии хотят отменить должности премьера и министров. Там правят Конституцию

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4 комментария

Народное собрание Абхазии рассмотрит в первом чтении проект поправок к Конституции республики, сообщает 12 ноября «Интерфакс». Документ подготовлен на основе предложений комиссии по конституционной реформе.

Если проект будет принят, в республике упразднят Кабинет министров, который формируется президентом. Должности премьер-министра, соответственно, тоже больше не будет.

Министров будут назначать по согласованию с парламентом, а не указом президента. Зато глава государства получит право распустить парламент и назначить выборы, если парламент трижды отклонит предложенные им кандидатуры министров и при этом больше трети министерских кресел будет пустовать. Также президент будет утверждать структуры центральных органов исполнительной власти Абхазии. Отдельным законом определят полномочия вице-президента.

Вчера и сегодня в Абхазии прошли протесты, вызванные законом «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Он дает российским юрлицам возможность реализовывать на территории Абхазии свои инвестиционные проекты.

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Абхазия Конституция
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Комментарии
4
Сила в Правде!!
58 минут
надерут таки абхазы русским...
Гость
45 минут
Сократят лишнюю бюрократию. Абхазия не так богата, чтобы содержать лишних бюрократов.
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