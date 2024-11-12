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Город Суд рассмотрел иск Генпрокуратуры и признал права РФ на Дворец труда в Петербурге

Суд рассмотрел иск Генпрокуратуры и признал права РФ на Дворец труда в Петербурге

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19 комментариев

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрел иск Генеральной прокуратуры РФ об истребовании в собственность государства Дворца труда в Петербурге. Он признал право Российской Федерации на объект, что станет основанием для аннулирования собственности профсоюзов, передает корреспондент «Фонтанки» из зала суда 12 ноября.

Генпрокуратура обратилась с иском в суд летом 2024 года. В основу заявления легла проверка, в ходе которой ведомство пришло к выводу, что нынешний собственник здания, Ленинградская федерация профсоюзов, владеет им незаконно.

Несмотря на то, что дело слушалось с августа, из предварительного заседания в основное суд перешел только 12 ноября, несмотря на возражения стороны ответчика — ЛФП. Федерация просила отложить заседание, чтобы получить больше времени на подготовку позиции по новым документам, приобщенным к материалам дела, но суд решил ограничиться перерывом примерно в 2,5 часа.

После перерыва участники процесса озвучили свои позиции и получили возможность задать друг другу вопросы. Генпрокуратура исходила из того, что здание с конца XIX века находилось в собственности государства и не отчуждалось. С точки зрения ведомства, этому не противоречит наличие декрета Совета народных комиссаров от 1918 года под предводительством Ленина о передаче дворца в пользование профсоюзных организаций, а также постановление Совета комиссаров Петроградской трудовой коммуны о передаче имущества располагавшегося в здании до этого Ксениинского института в их собственность. За этими решениями советской власти последовала ликвидация частной собственности в стране, всё имущество национализировано, и дворец в том числе.

Сторона ЛФП настаивала на том, что здание в советское время относилось к профсоюзной собственности, которая после распада СССР перешла к Всеобщей конфедерации профсоюзов, ставшей преемницей бывшего главного профсоюзного органа страны. В дальнейшем конечным собственником объекта стала Ленинградская федерация профсоюзов, что было зафиксировано в Росреестре и не оспаривалось до сих пор. О зарегистрированном праве собственности на дворец было известно федеральным органам власти (таким как, например, Минфин РФ) и региональным (таким как предшественник комитета имущественных отношений — КУГИ).

Суд признал за РФ право собственности на комплекс построек Дворца труда и разрешил считать решение по делу основанием для аннулирования записи о праве собственности на эти объекты Ленинградской федерации профсоюзов. По данным «Фонтанки», такая формулировка может говорить о частичном удовлетворении требований Генпрокуратуры. То есть профсоюзы могут остаться во дворце и продолжить им пользоваться, но при этом перестанут быть собственниками. Окончательные выводы можно будет сделать после публикации мотивировочной части решения суда, которое обычно происходит в течение нескольких дней.

Вместе с иском ведомства рассматривался встречный иск ЛФП о признании права собственности на здание на основании приобретательной давности — за счет того, что организация использовала его в течение длительного времени и несла расходы на его содержание. В удовлетворении этих требований отказано.

Заседание продолжалось с 12:00 до 22:00 с двумя перерывами, которые в общей сложности заняли три часа.

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ПО ТЕМЕ
Дворец труда Генпрокуратура РФ Ленинградская федерация профсоюзов Собственность государства
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Комментарии
19
Эд Хэммет
50 минут
Какие ещё профсоюзы? Разве в России сегодня могут быть настоящие профсоюзы?
Отец Родной
1 час
А на дворец коррупции в Геленджике?
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