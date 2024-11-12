Литовский активист Вальдас Барткявичюс, известный в прямом смысле «фекальными перформансами» на родине, стал фигурантом уголовного дела в России за акцию на братской могиле защитников Отечества в Курской области.

Как сообщает 12 ноября Следственный комитет России в Telegram, в отношении гражданина Литовской Республики Вальдаса Барткявичюса возбуждено уголовное дело. Он подозревается в реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества, и публичном оправдании терроризма.

Как установило следствие, накануне, 11 ноября, Барткявичюс осквернил и повредил памятник на братской могиле 66 советских воинов в селе Казачья Локня (под контролем ВСУ) Суджанского района Курской области. Также ему вменяют публичное оправдание в Вильнюсе участников теракта в концертном зале «Крокус сити холл». Как писала «Фонтанка», там он принёс ведёрко фекалий к мемориалу жертвам трагедии. За это его оштрафовали на 15 евро.

В ближайшее время Барткявичюсу заочно предъявят обвинение и он будет объявлен в международный розыск.