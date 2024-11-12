Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

зап.

 770мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,96
EUR 104,25
За ЗСД заплатят досрочно
Реставрация Дома Бака
Лекарства нельзя водителям
Дом Радио
Штрафы на платных дорогах
Новый глава комздрава
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Литовский активист получил уголовное дело за осквернение памятника в Курской области

Литовский активист получил уголовное дело за осквернение памятника в Курской области

1 573
9 комментариев

Литовский активист Вальдас Барткявичюс, известный в прямом смысле «фекальными перформансами» на родине, стал фигурантом уголовного дела в России за акцию на братской могиле защитников Отечества в Курской области.

Как сообщает 12 ноября Следственный комитет России в Telegram, в отношении гражданина Литовской Республики Вальдаса Барткявичюса возбуждено уголовное дело. Он подозревается в реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества, и публичном оправдании терроризма.

Как установило следствие, накануне, 11 ноября, Барткявичюс осквернил и повредил памятник на братской могиле 66 советских воинов в селе Казачья Локня (под контролем ВСУ) Суджанского района Курской области. Также ему вменяют публичное оправдание в Вильнюсе участников теракта в концертном зале «Крокус сити холл». Как писала «Фонтанка», там он принёс ведёрко фекалий к мемориалу жертвам трагедии. За это его оштрафовали на 15 евро.

В ближайшее время Барткявичюсу заочно предъявят обвинение и он будет объявлен в международный розыск.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
282313316
1 час
найдут
Гость
1 час
Считаю необходимым изъять орудие преступления. Как первую часть наказания.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
ТОП 5
Новости компаний
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00