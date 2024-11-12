Глава военного комитета НАТО объяснил, почему альянс не отправляет военных на Украину

Североатлантический альянс (НАТО) не отправляет на Украину своих военных из-за наличия у России ядерного оружия. Об этом сообщил председатель военного комитета блока адмирал Роб Бауэр на оборонном саммите в Чехии, пишет Military Watch Magazine.

«Я абсолютно уверен, что если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы были на Украине, выгоняя их», — сказал Бауэр.