Глава военного комитета НАТО объяснил, почему альянс не отправляет военных на Украину

Североатлантический альянс (НАТО) не отправляет на Украину своих военных из-за наличия у России ядерного оружия. Об этом сообщил председатель военного комитета блока адмирал Роб Бауэр на оборонном саммите в Чехии, пишет Military Watch Magazine.
«Я абсолютно уверен, что если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы были на Украине, выгоняя их», — сказал Бауэр.
По словам председателя военного комитета НАТО, наличие ядерных сил у России отличает её от «Талибана»* в Афганистане с точки зрения способности противостоять силам альянса.
В конце сентября Владимир Путин сообщил о внесении изменений в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам президента РФ, использование ядерных сил — это крайняя мера защиты суверенитета страны.
Спустя месяц Путин отметил, что Россия не собирается участвовать в гонке вооружений, но намерена поддерживать ядерные силы на том уровне, который считается необходимым для обеспечения достаточной безопасности страны.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ
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