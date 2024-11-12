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Политика Глава военного комитета НАТО объяснил, почему альянс не отправляет военных на Украину

Глава военного комитета НАТО объяснил, почему альянс не отправляет военных на Украину

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13 комментариев

Североатлантический альянс (НАТО) не отправляет на Украину своих военных из-за наличия у России ядерного оружия. Об этом сообщил председатель военного комитета блока адмирал Роб Бауэр на оборонном саммите в Чехии, пишет Military Watch Magazine.

«Я абсолютно уверен, что если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы были на Украине, выгоняя их», — сказал Бауэр.

По словам председателя военного комитета НАТО, наличие ядерных сил у России отличает её от «Талибана»* в Афганистане с точки зрения способности противостоять силам альянса.

В конце сентября Владимир Путин сообщил о внесении изменений в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам президента РФ, использование ядерных сил — это крайняя мера защиты суверенитета страны. 

Спустя месяц Путин отметил, что Россия не собирается участвовать в гонке вооружений, но намерена поддерживать ядерные силы на том уровне, который считается необходимым для обеспечения достаточной безопасности страны. 

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

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Комментарии
13
Правнук Комиссара
2 часа
Про Афганистан он как-то зря вспомнил. Драпали знатно.
Telman_spb
1 час
выше уже прокомментировали )) и у Талибана не было ядерного оружия -. когда бежали оттуда - только пятки сверкали какие то сумасшедшие триллионы бросили там,в Афганистане
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