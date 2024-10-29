«Не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений». Путин рассказал о применении стратегических сил ядерного сдерживания

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается участвовать в гонке вооружений, но намерена поддерживать ядерные силы на том уровне, который считается необходимым для обеспечения достаточной безопасности страны. Слова президента РФ 29 октября опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам Владимира Путина, с учетом роста геополитической напряженности и возникновения новых внешних угроз, для России важно обладать современными стратегическими силами, которые будут всегда готовы к боевому применению. РФ намерена улучшать все аспекты этих сил.

«Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности», — добавил президент РФ.

При этом Путин отметил, что Россия придерживается своей основополагающей позиции, согласно которой применение ядерного оружия рассматривается как крайняя, исключительная мера обеспечения безопасности государства.

«Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности», — заключает глава государства.