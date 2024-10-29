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Политика «Не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений». Путин рассказал о применении стратегических сил ядерного сдерживания

«Не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений». Путин рассказал о применении стратегических сил ядерного сдерживания

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12 комментариев

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается участвовать в гонке вооружений, но намерена поддерживать ядерные силы на том уровне, который считается необходимым для обеспечения достаточной безопасности страны. Слова президента РФ 29 октября опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам Владимира Путина, с учетом роста геополитической напряженности и возникновения новых внешних угроз, для России важно обладать современными стратегическими силами, которые будут всегда готовы к боевому применению. РФ намерена улучшать все аспекты этих сил.

«Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности», — добавил президент РФ.

При этом Путин отметил, что Россия придерживается своей основополагающей позиции, согласно которой применение ядерного оружия рассматривается как крайняя, исключительная мера обеспечения безопасности государства.

«Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности», — заключает глава государства.

Напомним, в конце сентября этого года Путин заявил о внесении изменений в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. «Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил — это крайняя мера защиты суверенитета страны», — сказал президент РФ.

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Комментарии
12
В_Ф
1 час
"не собирается участвовать в гонке вооружений"(с)?? Почти 40% бюджета туда упало. Это ещё не гонка?
282556445
1 час
Расходы на оборону в бюджете 2025 резко увеличены.Так зачем врать?
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