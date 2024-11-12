В Петербурге покажут спектакль о борьбе с болезнью Паркинсона

12 ноября на Новой сцене Александринского театра состоится показ первого в России пластического спектакля о болезни Паркинсона, созданного хореографом Александром Челидзе. Спектакль «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон» — это современная хореография в соединении с компьютерными технологиями и стоической историей преодоления, вдохновленная книгой «Болезнь Паркинсона. Формула выживания» Игоря Казачкова.

Источник: alexandrinsky.ru/







Сольный перформанс Александра Челидзе исследует тему болезни Паркинсона через современный танец — он отражает стадии заболевания и постепенное обездвиживание тела при сохранении полноценной работы мозга и личности человека. Для визуализации внутренних психофизических процессов исполнителя в постановке использованы искусственный интеллект и передовые цифровые технологии, которые считывают данные об активности мышц тела и психологическом состоянии исполнителя, на основе чего формируют визуальную партитуру танца, звуки тела.

Генеральным партнером проекта выступил фонд здоровья мозга «ФРОНТМЕД», который поддерживает научные достижения в области российской неврологии. Также в создании спектакля принял участие Научный центр неврологии, ведущая организация страны в области нейронаук. К изучению темы были привлечены врачи-неврологи и ученые — сотрудники Центра.

Началом показов спектакля открывается сбор средств на проект «Выиграть время», целью которого является финансирование исследований по ранней диагностике болезни Паркинсона. Это поможет тысячам людей задержать проявление признаков болезни и ее осложнений.