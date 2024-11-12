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Город На Карповке закончилась реставрация исторической трамвайной подстанции

На Карповке закончилась реставрация исторической трамвайной подстанции

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«Горэлектротранс» закончил реставрацию исторической подстанции начала XX века на набережной Карповки. К ней добавляются две новые.

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Тяговую подстанцию № 2 на набережной Карповки 12 ноября посетил губернатор Александр Беглов. Здание было построено в 1906–1907 годах, это объект культурного наследия. Эта подстанция входит в пятерку первых, которые появились при открытии трамвайного движения в Петербурге (кроме нее — на Васильевском острове, на Большой Подъяческой, на нынешней 11-й Красноармейской и в Дегтярном переулке, отреставрированная в 2022 году).



При реставрации на Карповке был восстановлен исторический облик здания — фасады, крыша, интерьеры, включая кран-балку машинного зала и метлахскую плитку. Предполагается, что здесь будет располагаться Служба Энергохозяйства «Горэлектротранса». Сама подстанция обслуживает троллейбусные маршруты № 1, 9, 31, 34 и трамвайный маршрут №40. Повысить надежность энергохозяйства в северной части города должны также две новые подстанции — на ул. Руставели и на ул. Жукова.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, какие планы у «Горэлектротранса» на строительство новых трамвайных парков и реконструкции имеющихся.

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