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Власть Общество Не считается, это другое: в Госдуме определились с информацией о монашестве и пропагандой чайлдфри

Не считается, это другое: в Госдуме определились с информацией о монашестве и пропагандой чайлдфри

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12 комментариев

Распространение информации о монашестве, монашеском образе жизни и обете безбрачия не будет наказываться как пропаганда отказа от деторождения — или, иным словом, чайлдфри. Это следует из таблицы поправок комитета Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению законопроекта о штрафах за пропаганду отказа от рождения детей, опубликованной 11 ноября в думской базе данных.

«Распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и отказе от деторождения и совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения целибата и связанного с ними отказа от деторождения, не является административным правонарушением, если информация и действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций», — говорится в документе.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин предложили в качестве исключений прописать в законе о запрете пропаганды чайлдфри случаи, когда отказ от рождения детей связан с медицинскими противопоказаниями, религиозными убеждениями или материальными трудностями.

Законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри в России, приняли депутаты Госдумы в первом чтении 17 октября. Запрет в том числе касается кино и рекламы.

За публичные призывы к отказу рожать детей законопроектом предусмотрены штрафы. Обычным гражданам, пропагандирующим подобную идеологию, придется заплатить до 400 тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма увеличена в два раза — штраф может достичь 800 тысяч рублей. Больше всего за призывы к отказу от деторождения будут наказывать юридических лиц. Для них предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей.

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Монашество Целибат Отказ от деторождения Пропаганда чайлдфри Госдума
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Комментарии
12
281771186
1 час
Непонятно, а почему?
Игорь Протасов
10 минут
Сказка о рыбаке и рыбке - классическая пропаганда чайлдфри :-)
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