«Я этим с детства занимаюсь!» Николай Цискаридзе заступился за квадроберов

Народный артист РФ и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе заступился за квадроберов и назвал такое увлечение детей обычной игрой. О своем отношении к квадробингу он рассказал во время записи проекта «VK Лекторий», пишет «Стархит» 11 ноября.
Цискаридзе отметил, что, посмотрев на видео с квадроберами, вспомнил себя в детстве. По его словам, он так же играл птиц, пресмыкающихся и других животных.
«Я этим с детства занимаюсь! А „Лебединое озеро“? Это же вообще какое-то непонятное влечение к лебедям!» — сказал артист балета.
К тому же Цискаридзе отметил, что все детство показывал своей матери спектакли в образах разных артистов — Зыкиной, Магомаева, Плисецкой.
«Дети должны играть. Мы все играли во что-то: и в кошечек, и в мушкетеров, в зависимости от фильмов, что тогда шли. И Артемонами были. Но выросли, женились. Сейчас вроде я не Артемон», — поделился народный артист.
Квадроберы — одна из обсуждаемых тем в России за последние полгода. О детской игре со спортивными элементами высказывались как звезды шоу-бизнеса, так и политики. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл это движение «полной ерундой», а глава МИД Сергей Лавров обсуждал квадробику с коллегами из Армении.
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