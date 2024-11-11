«Я этим с детства занимаюсь!» Николай Цискаридзе заступился за квадроберов

Народный артист РФ и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе заступился за квадроберов и назвал такое увлечение детей обычной игрой. О своем отношении к квадробингу он рассказал во время записи проекта «VK Лекторий», пишет «Стархит» 11 ноября.

Цискаридзе отметил, что, посмотрев на видео с квадроберами, вспомнил себя в детстве. По его словам, он так же играл птиц, пресмыкающихся и других животных.

«Я этим с детства занимаюсь! А „Лебединое озеро“? Это же вообще какое-то непонятное влечение к лебедям!» — сказал артист балета.

К тому же Цискаридзе отметил, что все детство показывал своей матери спектакли в образах разных артистов — Зыкиной, Магомаева, Плисецкой.

«Дети должны играть. Мы все играли во что-то: и в кошечек, и в мушкетеров, в зависимости от фильмов, что тогда шли. И Артемонами были. Но выросли, женились. Сейчас вроде я не Артемон», — поделился народный артист.