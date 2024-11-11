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Общество «Я этим с детства занимаюсь!» Николай Цискаридзе заступился за квадроберов

«Я этим с детства занимаюсь!» Николай Цискаридзе заступился за квадроберов

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8 комментариев

Народный артист РФ и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе заступился за квадроберов и назвал такое увлечение детей обычной игрой. О своем отношении к квадробингу он рассказал во время записи проекта «VK Лекторий», пишет «Стархит» 11 ноября.

Цискаридзе отметил, что, посмотрев на видео с квадроберами, вспомнил себя в детстве. По его словам, он так же играл птиц, пресмыкающихся и других животных. 

«Я этим с детства занимаюсь! А „Лебединое озеро“? Это же вообще какое-то непонятное влечение к лебедям!» — сказал артист балета. 

К тому же Цискаридзе отметил, что все детство показывал своей матери спектакли в образах разных артистов — Зыкиной, Магомаева, Плисецкой. 

 «Дети должны играть. Мы все играли во что-то: и в кошечек, и в мушкетеров, в зависимости от фильмов, что тогда шли. И Артемонами были. Но выросли, женились. Сейчас вроде я не Артемон», — поделился народный артист. 

Квадроберы — одна из обсуждаемых тем в России за последние полгода. О детской игре со спортивными элементами высказывались как звезды шоу-бизнеса, так и политики. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл это движение «полной ерундой», а глава МИД Сергей Лавров обсуждал квадробику с коллегами из Армении.

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Комментарии
8
Mies
2 часа
Про Лебединое озеро, пожалуйста поподробнее.
VKuser4147187
55 минут
Молодец! Хоть кто-то вменяемый в этой стране!
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