«Неожиданный солевой перегруз» в Красном Селе перекосил автомобиль

Небольшое, но курьёзное ЧП случилось утром 11 ноября в Красном Селе. О нём сообщает паблик «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте».

«Партия соли не доехала до центра Красного Села, случился неожиданный солевой перегруз, сломавший и перекосивший всю машину около вокзала на улице Первого Мая», — отмечается в сообщении. Вероятно, не выдержали рессоры, предполагают автомобилисты.