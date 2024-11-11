«Неожиданный солевой перегруз» в Красном Селе перекосил автомобиль

Небольшое, но курьёзное ЧП случилось утром 11 ноября в Красном Селе. О нём сообщает паблик «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте».
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«Партия соли не доехала до центра Красного Села, случился неожиданный солевой перегруз, сломавший и перекосивший всю машину около вокзала на улице Первого Мая», — отмечается в сообщении. Вероятно, не выдержали рессоры, предполагают автомобилисты.
Петербург посыпают солью уже не первую неделю. В начале ноября, перед снегопадами, обрабатывали улицы и дворы.
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