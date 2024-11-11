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Происшествия «Неожиданный солевой перегруз» в Красном Селе перекосил автомобиль

«Неожиданный солевой перегруз» в Красном Селе перекосил автомобиль

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7 комментариев

Небольшое, но курьёзное ЧП случилось утром 11 ноября в Красном Селе. О нём сообщает паблик «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте».

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«Партия соли не доехала до центра Красного Села, случился неожиданный солевой перегруз, сломавший и перекосивший всю машину около вокзала на улице Первого Мая», — отмечается в сообщении. Вероятно, не выдержали рессоры, предполагают автомобилисты.

Петербург посыпают солью уже не первую неделю. В начале ноября, перед снегопадами, обрабатывали улицы и дворы.

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Комментарии
7
Mr.Long
2 часа
Пожалуй, на текущий момент, это чемпион среди заголовков издания ))
sam58
1 час
Сыпать реально начали. Причем сыпят столько, что соль просто горами лежит на некоторых дорогах. Льда столько не было еще, сколько соли насыпают. Такое ощущение, что решили выполнить план посола города досрочно.
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