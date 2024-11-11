Обломки БПЛА в Воронеже повредили промышленное предприятие

Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области дали около 10 часов утра. Всего за утро в регионе сбито пять беспилотных летательных аппаратов, никто не пострадал. Об этом сообщает губернатор области Александр Гусев.

Обломки сбитого БПЛА упали на территории Воронежа. Незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия, пожара не было. Ещё несколько дронов перехватили в разных районах области, там разрушений не зафиксировано.