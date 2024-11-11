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Происшествия Обломки БПЛА в Воронеже повредили промышленное предприятие

Обломки БПЛА в Воронеже повредили промышленное предприятие

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1 комментарий

Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области дали около 10 часов утра. Всего за утро в регионе сбито пять беспилотных летательных аппаратов, никто не пострадал. Об этом сообщает губернатор области Александр Гусев.

Обломки сбитого БПЛА упали на территории Воронежа. Незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия, пожара не было. Ещё несколько дронов перехватили в разных районах области, там разрушений не зафиксировано.

Утром Минобороны отчитывалось, что с 6:50 до 7:20 система ПВО уничтожила над Воронежской областью четыре беспилотных летательных аппарата.

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Комментарии
1
Гость
1 час
летающие обломки - страшная вешь.
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