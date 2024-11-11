Активной атаке беспилотников подверглась Курская область. Долетели и до Воронежской

В утреннем отчёте Минобороны о ночных атаках 11 ноября — только два российских региона. Дежурные силы ПВО, по данным ведомства , уничтожили в общей сложности 13 БПЛА самолетного типа: 12 над Курской областью и один над Белгородской.

Губернаторы этих регионов о последствиях атак пока не сообщали.

UPD: В 7:32 губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале написал, средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили в его регионе несколько беспилотников. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. ПВО продолжает работать, опасность атаки сохраняется.