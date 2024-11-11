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Происшествия Активной атаке беспилотников подверглась Курская область. Долетели и до Воронежской

Активной атаке беспилотников подверглась Курская область. Долетели и до Воронежской

3 513
7 комментариев

В утреннем отчёте Минобороны о ночных атаках 11 ноября — только два российских региона. Дежурные силы ПВО, по данным ведомства, уничтожили в общей сложности 13 БПЛА самолетного типа: 12 над Курской областью и один над Белгородской.

Губернаторы этих регионов о последствиях атак пока не сообщали.

UPD: В 7:32 губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале написал, средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили в его регионе несколько беспилотников. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. ПВО продолжает работать, опасность атаки сохраняется.

По данным Минобороны, с 6:50 до 7:20 ПВО уничтожила над Воронежской областью четыре беспилотных летательных аппарата.

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Комментарии
7
282556445
3 часа
Путин, как порядочный человек, должен посетить Курскую область и пообщаться с благодарным народом.
282694747
2 часа
Его там можно ждать как 80 автобус в Озерках
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