Стало известно, почему реку Морье под Петербургом усеяла мёртвая рыба

Массовая гибель рыбы в реке Морье во Всеволожском районе Ленобласти, впадающей в Ладожское озеро, не связана с загрязнением. Так называемый «замор», вероятнее всего, имеет естественные причины.

Как сообщили в комитете государственного экологического надзора Ленобласти 9 ноября, экологическая милиция обследовала реку и не нашла источников промышленных и хозяйственно-бытовых сбросов. Вода имеет естественный цвет, подозрительного душка не замечено.

«В условиях понижения температуры воды и её замерзания уровень кислорода в водоемах может значительно снижаться, что приводит к массовой гибели рыбы», — рассказали в комитете.

Более детальным исследованием займутся специалисты Росприроднадзора и Росрыболовства.

Внимание экомилиции к реке Морье привлекли жалобы на рыбу, которая всплывает кверху брюхом. Пугающую картину накануне увидели читатели «Фонтанки».

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