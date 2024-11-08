Мертвую рыбу заметили в реке Морье Всеволожского района. Туда отправятся сотрудники экомилиции

Мертвую рыбу заметили в реке Морье Всеволожского района Ленобласти. Рыбы всплыли на поверхность, некоторых — прибило к берегу. Об этом «Фонтанке» 8 ноября рассказали читатели.

Источник: читатель «Фонтанки»







Рыбины лежат на опавших листьях и песке. Сколько конкретно речных обитателей уже мертво — пока неизвестно. Судя по кадрам, кверху брюхом всплыло точно больше десятка. Причину гибели рыбы предстоит установить. В комитете государственного экологического надзора Ленобласти «Фонтанке» сказали, что к реке Морье скоро поедут специалисты.

Источник: читатель «Фонтанки»

«В ближайшее время запланирован выезд сотрудников отдела обследования экомилиции», — уточнили в комитете.